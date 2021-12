Premio Thiene 2021

L’assegnazione del riconoscimento giunto alla 42^ edizione avverrà domenica 12 dicembre

Si terrà in Teatro Comunale domenica 12 dicembre 2021 alle 10.30 la cerimonia di assegnazione del Premio Thiene, il prestigioso riconoscimento che l’Amministrazione Comunale conferisce a cittadini e istituzioni meritevoli che si sono distinti per l’attività svolta nell’ambito economico, sportivo, sociale e culturale.

La cerimonia si aprirà con il tradizionale saluto del Sindaco, Giovanni Casarotto, che traccerà il bilancio dell’anno che si sta concludendo.

Seguirà la consegna di riconoscimenti a personalità ed associazioni che si sono distinte nel corso dell’anno e quindi l’assegnazione della statuetta di Bacco e Arianna, opera dello scultore vicentino Guelfi.

La cerimonia sarà allietata dall’accompagnamento musicale dell’Istituto Musicale Veneto “Città d Thiene”.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al link: https://tinyurl.com/4eck4zww o telefonando al n. tel. 0445 804.753 (ore 8.00-12.30, da lun a giov).

Si ricorda che l’accesso è consentito con il possesso del super Green Pass e nel rispetto delle disposizioni tutte di legge in materia di contrasto e prevenzione alla diffusione del Covid.