Premio Città di Malo anno 2021

Quest’anno l’Amministrazione comunale ha deciso di assegnare il Premio Città di Malo a quelle figure/Associazioni che tanto si sono prestate a sostegno dei più fragili specialmente durante questo periodo di pandemia, che perdura ormai da due anni.

I nominativi dei premiati sono Lucia Danieli, Presidente del Gruppo contro l’esclusione, Adriana Meneguzzo che per anni ha collaborato con il Centro Aiuto alla Vita di Schio, Marilena Carlotto, Presidente del Centro San Nicola, che assieme ai volontari ha fondato il Centro sostenendo il più possibile le persone di una certa età soprattutto quelle più sole, intrattenendo queste ultime con iniziative che li facessero sentire parte attiva della comunitò, Giordano Felloni, figura cardine del Basket Malo, grande educatore e allenatore. Oltre a questa importante carica , Giordano Felloni si è impegnato molto nell’Associazione mutilati e vittime civili e di guerra diventandone Presidente provinciale , regionale e consigliere nazionale a Roma . Da ultimo, ma non da ultimo il signor Pietro Bonato, prezioso collaboratore all’interno del Gruppo missionario di Malo, in Parrocchia e in molte altre associazioni, sempre impegnato con passione e spirito di abnegazione, alpino tra gli alpini.

“Oltre a queste figure intendo premiare anche due Associazioni che in questi due anni hanno sostenuto la collettività aiutando l’Amministrazione comunale a gestire al meglio alcuni momenti delicati ossia il gruppo volontari della Protezione Civile di Malo e il Gruppo Volontari Carabinieri in congedo.

Senza di loro non avremmo potuto gestire al meglio alcuni servizi rivolti alla collettività”. Ribadisce il Sindaco del Comune di Malo, Moreno Marsetti.

Il periodo non è certo dei più favorevoli ma grazie all’impegno delle nostre associazioni di volontariato nulla diventa impossibile.

“Il gesto del premiare queste figure è un piccolo/grande riconoscimento al lavoro di tutti loro che hanno dimostrato, pur in questo periodo complicato, di esserci sempre, soprattutto per i più fragili. Conclude il Sindaco del Comune di Malo, Moreno Marsetti.”

L’Amministrazione comunale di Malo ha inteso inoltre conferire il Premio “Città di Malo” anche all’App. Scelto Q.S. Gianni Pascale, che dal primo gennaio 2022 andrà in pensione dopo avere prestato il suo onorato servizio nell’Arma dei Carabinieri.

“Un grazie di cuore all’Appuntato Scelto Pascale per avere, in tutti questi anni, dimostrato abnegazione e spirito di corpo al servizio della collettività” ribadisce il Sindaco Moreno Marsetti.