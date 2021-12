Piovene Rocchette, sotto l’albero di Natale il nuovo Palazzetto dello Sport, la nuova Scuola dell’Infanzia e il nuovo Ecocentro. Sindaco: “guardiamo al futuro con fiducia”

Natale, tempo di auguri e a Piovene Rocchette il Sindaco Erminio Masero invita i propri Concittadini

a “guardare al futuro con fiducia. Il Covid-19 ci ha messo a confronto con le nostre paure, ma restando

uniti possiamo affrontare le nostre insicurezze”. In queste giornate di festa, che portano a lasciarci

alle spalle il 2021, l’Amministrazione Comunale di Piovene Rocchette traccia un bilancio e

annuncia importanti opere: dalla realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport alla nuova Scuola

dell’Infanzia che potrà accogliere 175 bambini, passando per il progetto della nuova Ecostazione.

“Scambiarsi gli auguri di Natale è un’occasione importante – sottolinea il Sindaco Masero-Di vedersi,

di parlarsi, guardandosi negli occhi. Gesti e sensazioni che, data l’emergenza sanitaria in corso,

acquistano un valore ancora maggiore. Il Covid-19 ci impone ancora una volta, come lo scorso

anno, di limitare i momenti di festa, trattenere gli abbracci e i saluti al fine di contenere il contagio,

ma non ci impedisce di tenere vivo il contatto umano, in modo che nessuno debba sentirsi solo.

Cerchiamo di continuare ad osservare le regole del distanziamento: l’uso corretto della mascherina

e igienizzare spesso le mani per superare insieme questa dura sfida e vedere la luce alla fine del tunnel”.

Tempo di Natale, tempo di bilanci

Nel tradizionale incontro per gli auguri in vista delle Feste, il Sindaco Erminio Masero ha inoltre illustrato

i futuri interventi per Piovene Rocchette.“ Inaugurato nel luglio 2020, per il Centro Diurno

Madonna dell’Angelo (convenzionato con la Regione Veneto per ospitare 50 anziani di cui 30

non autosufficienti) sono in programma i lavori di completamento del piano primo e per i quali abbiamo

fatto domanda di finanziamento in Regione, al fine di dotare la struttura di spazi per le attività

motorie, sala polifunzionale, locali accessori e di servizio, compreso il portale di ingresso”.

Nel resoconto, di quanto fatto e da fare, grande attenzione alle scuole che vede in programma la realizzazione

della Nuova Scuola dell’Infanzia che potrà accogliere 175 bambini. “In sostituzione

della Scuola d’Infanzia Arcobaleno sorgerà a fianco del Centro Diurno nell’area verde di via Stadio-

spiega ancora il Sindaco Masero- Una scelta fatta ponderando attentamente i costi, che sarebbero

stati altissimi, per mettere a norma l’attuale struttura. Oltre all’impossibilità di poter garantire la

frequentazione ai bambini con un cantiere fortemente invasivo sulla struttura. Con la progettazione

esecutiva in corso, posso anticipare che il progetto definitivo prevede la realizzazione di una scuola

per 7 sezioni, che consentirà di accogliere fino a 175 alunni di età compresa tra 3-6 anni, per un

massimo di 25 alunni per sezione. Per realizzare quest’opera verrà fatta domanda di contributo al

MIUR sui fondi messi a disposizione dal PNRR per la finalità di ‘potenziamento dell’offerta dei

servizi di istruzione’- continua-Il nuovo edificio scolastico sarà progettato nel rispetto della normativa

vigente in materia di risparmio energetico ai fini di realizzare un edificio a energia quasi zero (NZEB)”.

Da sempre attenta all’edilizia scolastica l’Amministrazione Comunale di Piovene Rocchette per il

2022 ha in cantiere diversi lavori dopo avere concluso, nella primavera scorsa, l’importante intervento

realizzato alla scuola media ‘A. Fogazzaro’, palestra e biblioteca comprese. “L’intervento

fatto vanta tecniche di costruzione all’avanguardia-sottolinea il Sindaco Masero- oltre all’adeguamento

sismico del fabbricato, l’occasione ha offerto la possibilità di attuare al contempo, la riqualificazione

estetica ed energetica degli spazi interessati dai lavori”. Operai che nei mesi scorsi si sono

messi al lavoro anche nella Scuola dell’Infanzia e Primaria del Grumello portando all’adeguamento

alle norme antincendio: è ora in corso anche la progettazione preliminare e definitiva per

l’adeguamento sismico della struttura. Lavori fatti, per quanto riguarda la messa a norma antincendio,

anche all’Asilo Nido Le Fontanelle che è stato inoltre dotato di nuovi arredi, interni ed esterni,

per ottemperare ai protocolli anti Covid-19: anche per questa struttura è in corso la progettazione

preliminare e definitiva per l’adeguamento sismico della scuola. Per la Scuola Primaria Pascoli è

in programma per l’estate del 2022 la sostituzione di tutti i serramenti esterni: è ora in corso anche

la progettazione definitiva ed esecutiva per l’adeguamento sismico della scuola.

Sotto l’albero di Natale l’Amministrazione Comunale di Piovene Rocchette fa trovare il progetto

del Nuovo Palazzetto dello Sport, “che sorgerà nell’area verde in via dello Sport-spiega ancora il

Sindaco Masero- Un luogo inclusivo a 360°, accessibile totalmente, dove oltre a fare sport (pallavolo,

tennis, basket e calcetto) potranno svolgersi spettacoli ed eventi. Sarà presente anche una piattaforma

out door per spettacoli all’aperto, collegata in continuità con lo spazio interno”. Nel progetto

preliminare, depositato a dicembre, sono compresi: i necessari locali di servizio e spogliatoio, locali

tecnici, biglietteria, bar/caffetteria, sala per le associazioni/riunioni. All’esterno sono previsti una

piazza pedonale, parcheggi per automobili e autobus”.

Il tutto senza dimenticare gli impianti già esistenti, come il ‘Ferruccio Bertoldi’ dove pochi giorni

fa Lega Calcio ha fatto un sopralluogo per omologare il nuovo campo da calcio in erba sintetica

fino alla terza categoria. “Lavori partiti a luglio: il campo è finito e a breve verranno realizzati i collegamenti

pedonali con gli spogliatoi- continua il Sindaco Masero, che ragguaglia sui lavori in corso

alla pista di atletica- che prevedono il completo rifacimento dei 100 metri, della lunetta e curva

sud, della pedana del salto in alto e del salto in lungo, oltre alla spruzzatura sull’intera pista e il rifacimento

totale della segnaletica a terra. Gli interventi, iniziati nell’estate scorsa, ora sono sospesi a

causa delle temperature invernali”.

Altro impegno importante per l’Amministrazione Comunale di Piovene Rocchette è la sicurezza del

territorio: dopo la realizzazione, tra il 2020 e il 2021, delle 12 briglie filtranti nella Valle Torrenton

è in programma di realizzare anche nella parte terminale della Valle dell’Oca un piccolo bacino con

funzione di rallentare il flusso dell’acqua e di decantazione del sedimento.

Tra i tanti progetti che l’Amministrazione di Piovene Rocchette intende fare anche la nuova Ecostazione

Intercomunale, a servizio dei piovenesi e dei residenti di Chiuppano, che sorgerà in prossimità

dell’attuale e l’ampliamento del Cimitero Nuovo con 400 loculi. Ma non solo: in cantiere anche il

potenziamento dell’illuminazione pubblica (in particolare via Preazzi e via dello Stadio), oltre alla

ristrutturazione di Sala Rizzardini che partirà nei primi mesi del prossimo anno.

“Questi i progetti principali: come vedete abbiamo molto da fare. Ma tanto abbiamo fatto, dai nuovi

giochi installati nei vari parchi comunali, alla viabilità e sicurezza stradale con ammodernamento o

sostituzione di impianti semaforici, oltre alla continua e periodica asfaltatura delle vie comunali –

conclude il Sindaco di Piovene Rocchette – E’ nostro compito, come Amministratori di questo paese,

dotarlo di quanta più sicurezza possibile: dalle scuole alle strade, dando ai nostri Concittadini spazi

comuni dove poter ritrovarsi e vivere assieme dei momenti: dal praticare uno sport, all’ascoltare un

concerto. Perché Piovene Rocchette ha bisogno di persone unite per raggiungere i massimi obiettivi:

a loro il mio più sincero augurio di un Natale sereno e di Nuovo Anno, sempre migliore di quello

passato. Un augurio e un grazie all’Amministrazione tutta: dalla Giunta al Consiglio comunali, dal

Segretario Generali ai Funzionari e ai Dipendenti Comunali per avere sempre svolto il loro ruolo

per il bene di Piovene Rocchette in questo periodo così duro. Infine, Buone Feste e un grande grazie

ai medici, infermieri, a tutti gli operatori sanitari, le pubbliche assistenze, la Protezione Civile che

in questo difficile periodo sono sempre stati, e sono, in prima linea rischiando la loro vita per noi”.