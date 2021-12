Pallavolo, tris di successi per il vivaio di Vicenza Volley

Seconda vittoria per le giovani biancorosse in B2; a segno anche under 19 e under 18. Sconfitta per la squadra di serie C

Proficuo week end di gare per il vivaio di Vicenza Volley, protagonista su più fronti e che sorride con tre vittorie in quattro incontri.

Partendo dall’alto, secondo successo stagionale per le ragazze di Claudio Feyles e Massimo Canal in B2 femminile, con le giovani biancorosse a segno 3-1 nella sfida casalinga contro Bassano. “Dopo esserci fatti scappare il primo set – commenta Feyles – nel finale con troppe ingenuità ed errori gratuiti, dal secondo abbiamo cambiato passo: una ricezione con pochissime sbavature e un buon muro-difesa ci hanno guidato verso un meritato successo, il secondo stagionale e il primo da tre punti, preziosissimo in chiave salvezza. Tutte le cinque attaccanti sono andate in doppia cifra, segno di una buona distribuzione e continuità in attacco”.

In serie C, il Vicenza Volley del duo Guidotto-Catapano vince il primo set poi cede alla distanza al San Domenico Savio (1-3). “Giocavamo – osserva Feyles, direttore tecnico del settore giovanile – contro una formazione più esperta, ma abbiamo sempre lottato punto a punto. A penalizzare la nostra giovane squadra sono stati gli errori diretti nei finali di set e la poca convinzione in attacco. Molti, comunque, gli spunti positivi, a partire dal giusto atteggiamento messo in campo per tutta la gara”.

Nei campionati giovanili, in under 19 femminile prosegue il cammino in vetta a punteggio pieno delle biancorosse, a segno 3-0 in casa contro Sandrigo; una domenica positiva per le promesse di Vicenza Volley che ha dato modo anche di testare il ritmo partita ad atlete che in precedenza avevano avuto meno spazio. Testacoda senza conseguenze, infine, per l’under 18, che continua la striscia vincente grazie al 3-0 contro l’Asvolley U18R nel girone Gold. Domenica trasferta a domicilio del Rossano, terza forza del raggruppamento.

Risultati

Serie B2 femminile girone E:

VICENZA VOLLEY-BASSANO VOLLEY 3-1

(23-25, 25-17, 25-21, 25-17)

VICENZA VOLLEY: Pegoraro 16, Del Federico 5, Tavella 15, Bertollo 14, Munaron 13, Fiocchi 15, Andreatta (L). N.e.: Grecea, Dal Cero, Banu, Barbera, Guerriero (L). All.: Feyles-Canal

Serie C femminile:

VICENZA VOLLEY-SAN DOMENICO SAVIO 1-3

(25-17, 21-25, 18-25, 22-25)

VICENZA VOLLEY: Grecea 13, Dal Cero 13, Del Federico 2, Dinelli 9, Roviaro 8, Banu 8, Seck, Amoah, Guerriero (L), Gulino (L). N.e.: Consagra, Piovan, Jotov. All.: Guidotto-Catapano

Under 19 femminile:

VICENZA VOLLEY-VOLLEY SANDRIGO 3-0

(25-15, 25-16, 25-13)

VICENZA VOLLEY: Consagra, Barbera, Munaron, Fiocchi, Piovan, Roviaro, Seck, Cestaro, Amoah, Ostuzzi (L). All.: Feyles

Under 18 femminile:

VICENZA VOLLEY-ASVOLLEY U18R 3-0

(25-15, 25-9, 25-13)

VICENZA VOLLEY: Consagra, Barbera, Dal Cero, Bertollo, Piovan, Seck, Dinelli, Amoah, Banu, Tavella, Guerriero (L), Andreatta (L). All.: Feyles-Canal

Nelle foto:

– l’esultanza della formazione di B2 femminile

– la formazione di serie C femminile

– l’under 18 femminile

