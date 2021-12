OTO: due direttori per un orchestra

PROVA D’ESAME PER JACOPO E ALEX

Jacopo Cacco e Alex Betto sul podio della OTO per un evento speciale: il “concerto di laurea”, eccezionalmente aperto al pubblico, con il quale concludono il loro corso di studi in direzione d’orchestra al Conservatorio di Vicenza nella classe di Giancarlo Andretta. In programma l’Overture dal Franco cacciatore di von Weber, la Suite dal Borghese gentiluomo di Richard Strauss e la Sinfonia Grande di Schubert. Concerti sabato 11 al Salieri di Legnago, domenica 12 al Comunale di Vicenza e lunedì 13 a Belluno.

Jacopo Cacco e Alex Betto sono due musicisti veneti che in questi giorni concludono il corso di studi in direzione d’orchestra; un iter – triennio, più biennio con il diploma accademico di secondo livello – che hanno seguito sotto gli esperti insegnamenti del maestro Giancarlo Andretta al Conservatorio di Vicenza, uno dei più quotati a livello nazionale anche in questa materia di studio.

Nella prova “pratica” finale i due laureandi sono chiamati a dirigere, davanti a una commissione esaminatrice, un ensemble orchestrale, che per Jacopo e Alex sarà l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza grazie ad una collaborazione fra il “Pedrollo” e l’orchestra vicentina. Il fatto insolito è che questa prova d’esame non si terrà in Conservatorio, ma in teatro – domenica 12 dicembre alle 18 al Comunale di Vicenza – e con il pubblico in sala: proprio come se si trattasse di un concerto vero e proprio. In effetti per i due candidati questo speciale esame pubblico rappresenta uno spartiacque nella loro carriera artistica: è l’ultima prova da studenti e la prima da direttori “veri”.

Trentasette anni Alex e trentaquattro Jacopo, i due direttori arrivano a questa prova d’esame con alle spalle anni di studi musicali. Entrambi diplomati in pianoforte, sono vincitori di importanti concorsi, hanno studiato composizione (Alex Betto ha seguito anche i corsi di basso continuo), hanno approfondito la direzione d’orchestra con personaggi come Donato Renzetti, Massimiliano Caldi e Gianluigi Gelmetti, hanno fondato e dirigono alcuni ensemble corali e orchestrali e insegnano materie musicali al Liceo Pigafetta e in una scuola media.

Se è vero che lo studio e le prove da superare per un musicista non finiscono mai, questa laurea in direzione d’orchestra chiude dunque un cursus studiorum intenso e variegato, senza dimenticare che al di là dell’impegno nelle aule del Conservatorio i due sono anche laureati in Matematica (Cacco) e in Ingegneria Meccanica (Betto).

Il programma del concerto d’esame è molto impegnativo ed è interessante notare che i tre brani in scaletta costarono ai loro autori anni di meditazioni e ripensamenti prima di essere eseguiti pubblicamente e dati alle stampe. Nella prima parte Jacopo Cacco dirigerà l’Overture da “Il franco cacciatore” di Carl Maria von Weber (pensato nel 1810, il Singspiel fu terminato solo nel 1820) e la Suite orchestrale da “Il borghese gentiluomo” di Richard Strauss datata 1919. Nella seconda Alex Betto dirigerà la Sinfonia in Do maggiore “La Grande” di Schubert, abbozzata nel 1825, ultimata intorno al 1828 ma eseguita per la prima volta in pubblico solo nel 1839 dopo un casuale ritrovamento del manoscritto da parte di Robert Schumann.

La prova d’esame vera e propria si tiene domenica 12 dicembre alle ore 18 al Teatro Comunale di Vicenza, nell’ambito della Stagione sinfonica 2021/22 della OTO. La commissione esaminatrice è composta dai maestri Pierangelo Valtinoni, Giancarlo Andretta, Steno Boesso, Pierluigi Comparin, Stefano Lorenzetti, Franco Poloni e Roberto Antonello, direttore del Conservatorio di Vicenza.

Grazie al mecenatismo di Fondazione Cariverona, sempre attenta a valorizzare e sostenere le nuove generazioni di musicisti, il concerto con i due direttori sul podio viene presentato anche sabato 11 dicembre alle ore 18 al Teatro Salieri di Legnago (Verona) e lunedì 13 alle 20:30 al Teatro Comunale di Belluno.

Biglietti da 10 a 15 Euro disponibili, per Vicenza, sul circuito online del Teatro Comunale, presso la sede della OTO in Vicolo Cieco Retrone (0444 326598) e la biglietteria del Comunale (0444 324442).