Il gruppo internazionale di moda OTB rafforza la sua presenza in Cina

● Il Gruppo OTB apre quattro nuovi negozi a Shanghai all’interno di JC Plaza: il nuovo progetto retail ospiterà superfici espositive e interattive di Maison Margiela, Jil Sander, Marni e Amiri

● I brand del Gruppo sono già presenti in 16 città in Cina con 80 negozi, un numero destinato a raddoppiare nei prossimi tre anni

La crescita in Cina e nella regione Asia-Pacific è determinante per lo sviluppo futuro di OTB, il gruppo di moda internazionale a cui fanno capo brand iconici e anticonvenzionali come Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Jil Sander e Amiri.

Perseguendo questa strategia, il Gruppo è lieto di annunciare l’apertura, prevista per marzo 2022, di un nuovo importante progetto di sviluppo retail nel centro commerciale JC Plaza di Shanghai, situato nell’iconica Nanjing Road: quattro spazi commerciali fronte strada e su due piani che ospiteranno Maison Margiela, Jil Sander, Marni e Amiri.

Ogni superficie avrà delle aree espositive e interattive, dove gli amanti dei marchi potranno vivere un’esperienza immersiva e contraddistinta dallo spirito, dai valori e dalla filosofia di ogni brand.

JC Plaza ospiterà il primo flagship store di Jil Sander a Shanghai e il primo aperto in Cina dopo l’acquisizione da parte del gruppo OTB lo scorso marzo. Anche Amiri – il marchio di moda di Los Angeles di cui OTB detiene una quota di minoranza – aprirà a JC Plaza il suo primo punto vendita al dettaglio in Cina.

OTB è attualmente presente in Cina con 80 negozi monomarca in 16 diverse città, un numero che e’ destinato a raddoppiare nei prossimi tre anni.

Anche il business online del Gruppo sta crescendo rapidamente. Diesel, Maison Margiela e Marni hanno implementato con successo programmi dedicati su WeChat e Tmall che hanno registrato picchi di +140% di vendite da inizio anno.

OTB ha recentemente aperto anche i suoi account ufficiali su WeChat e Weibo, con l’obiettivo rafforzare la conoscenza del Gruppo e dei suoi marchi presso il pubblico cinese, condividere il proprio impegno in termini di sostenibilità, e attirare talenti locali al mondo OTB.

GRUPPO OTB

OTB è il gruppo internazionale di moda a cui fanno capo i marchi iconici e anticonvenzionali Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil Sander, e Viktor&Rolf. OTB controlla anche le aziende Staff International e Brave Kid, e detiene una quota di minoranza del marchio americano Amiri. Acronimo di “Only The Brave”, OTB crede nella possibilità di andare oltre le frontiere della moda e dello stile, supportando la creatività di talenti internazionali, ed esprimendo tutto lo spirito innovativo e il coraggio senza compromessi del suo fondatore e presidente Renzo Rosso. Un approccio fortemente digitale che mette al centro il consumatore, e un impegno concreto e a lungo termine alla creazione di un business sostenibile, sono i pilastri della filosofia di sviluppo del gruppo che conta oltre 6.000 dipendenti nel mondo.

INTERNATIONAL FASHION GROUP OTB STRENGTHENS ITS PRESENCE IN CHINA

● OTB Group to open four new stores in Shanghai’s JC Plaza: the new retail development project will host exhibition and interactive surfaces of Maison Margiela, Jil Sander, Marni and Amiri

● OTB brands are already present in 16 different Chinese cities with 80 stores, a number expected to double in the next three years

Shanghai, 17 December 2021 – Substantial growth in China and in the Asia-Pacific Region is a key driver of the future development of OTB, the international fashion group powering a range of unconventional global brands, including Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Jil Sander and Amiri.

As per this strategy, the alternative luxury Group is delighted to announce the opening – in March 2022 – of a new major retail development project in Shanghai’s JC Plaza mall, located on the iconic Nanjing Road: four street-front, two-floor retail spaces for its brands Maison Margiela, Jil Sander, Marni, and Amiri.

The different spirit, philosophy and values of the four brands will be encompassed in each surface with exhibition spaces and interactive areas where the brands’ fans will enjoy a fully immersive experience.

In particular, JC Plaza will host the first Jil Sander flagship store in Shanghai, and the first in China to be opened after the brand was acquired by OTB Group last March. Furthermore, Amiri – the hip L.A. brand in which OTB holds a minority share – will make JC Plaza its first ever retail location in China.

OTB’s current presence in China is represented by 80 mono-brand stores in 16 different cities, a number which is expected to double in the next three years.

The Group’s online business in China is also growing fast. Diesel, Maison Margiela and Marni have all successfully implemented programs on WeChat and Tmall that have registered peaks of +140% year-to-date sales.

To foster communication and further engage Chinese audiences, OTB has recently opened official WeChat and Weibo accounts, with the aim of enhancing awareness of the Group and its brands, sharing its sustainable commitments, and encouraging local talents to join the company.

About OTB Group

OTB is an international fashion group powering a range of global, unconventional brands, including Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, and Jil Sander. The group also controls the Staff International and Brave Kid companies and holds a minority investment in L.A. brand Amiri. As its name suggests (OTB stands for “Only The Brave”), the group pushes boundaries and challenges established rules to redefine the world of fashion and lifestyle, by fostering the creativity of international talents. OTB embodies the brave, innovative and unapologetic spirit and vision of its founder and chairman Renzo Rosso. Embracing consumer-centric digital innovation, together with a concrete long-term commitment to creating a sustainable business, are the pillars of the development philosophy of the Group that employs over 6,000 people worldwide.