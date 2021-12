OTB Foundation: nuova edizione del Mercatino di Natale di Angarano

Bassano del Grappa, 6 dicembre 2021. Torna l’iniziativa natalizia di raccolta fondi promossa dalla Fondazione del gruppo OTB, da sempre impegnata nel portare aiuti concreti a chi è in difficoltà.

In questa edizione oltre agli abeti natalizi, saranno disponibili calze della befana, panettoni solidali, gadget per i più piccoli, intrattenimento e molto altro ancora!

Mercoledì 8 dicembre, a fronte di una donazione i cittadini avranno la possibilità di dare espressione alla loro solidarietà e portare un po’ di sollievo a chi soffre. L’intero incasso della giornata verrà infatti devoluto a sostegno dei progetti che OTB Foundation ha attivato nel territorio, dal supporto alle donne vittime dì violenza (operativo da ormai 4 anni), ai pacchi e buoni alimentari donati a famiglie in difficoltà, al continuo lavoro del centro vaccinale (che ad oggi conta più dì 100.000 vaccini effettuati), solo per ricordare le ultime attività che toccano la comunità locale.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 17.00 a Bassano del Grappa in via Angarano (lato Ponte Vecchio), e l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie previste per il contenimento della diffusione del virus.

Per maggiori informazioni: press@otbfoundation.org