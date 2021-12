Ordine Ingegneri Vi: la sicurezza a partire dai banchi di scuola

La sicurezza a partire dai banchi di scuola – Tavola rotonda – Palazzo delle Opere Sociali, Vicenza

13 dicembre 2021, ore 18-20

Educare alla sicurezza fin dai banchi di scuola, per creare una cultura della prevenzione: questo il tema, nonché l’obiettivo, della tavola rotonda organizzata dall’Ordine Ingegneri della provincia di Vicenza al palazzo delle Opere Sociali, lunedì 13 dicembre.

Dopo l’apertura dei lavori, a cura del presidente dell’Ordine Ingegneri Vicenza, Pietro Paolo Lucente, e del sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, seguito dai sindaci di Sarego, Roberto Castiglio, e Thiene, Giovanni Battista Casarotto, interverranno il prefetto di Vicenza Pietro Signoriello, il presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri Armando Zambrano, il consigliere CNI e responsabile area sicurezza Gaetano Fede, il provveditore agli studi provincia di Vicenza Carlo Alberto Formaggio, il comandante dei Vigili del Fuoco provincia Vicenza Giuseppe Costa.

Modera il giornalista Mauro Della Valle (Corriere Veneto).

Tre sono i fronti per fare cultura della sicurezza su cui è attivo l’Ordine vicentino:

• il coinvolgimento diretto, nello specifico tre scuole dei Comuni rappresentati dai sindaci di Vicenza, Sarego e Thiene;

• un tavolo permanente con la Prefettura ed altri soggetti per la sicurezza nei luoghi di lavoro, da cui è derivato un concorso sulla segnalazione di mancati infortuni, aperto ad aziende e scuole da gennaio 2022;

• la collaborazione col Provveditorato per formare i docenti sul tema della sicurezza e della prevenzione.

La partecipazione alla tavola rotonda è valida a fini formativi per gli iscritti all’Ordine Ingegneri (2 cfp).



ufficiostampa@ordine.ingegneri.vi.it

www.ordine.ingegneri.vi.it