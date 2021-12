Nuovo stabilimento di CMP Phar.ma di Costabissara

La prima pietra del nuovo stabilimento di CMP Phar.ma è stata posata. L’azienda di Costabissara (Vicenza) – specializzata nella realizzazione di sistemi di ispezione per il mondo farmaceutico ed entrata a far parte della multinazionale bolognese Marchesini Group nel 2018 – pone così le basi per l’edificazione del suo nuovo Headquarters, un ambiente industriale di 5mila metri quadri che le permetterà di crescere ulteriormente in ordini e fatturato.

“CMP Pharm.ma ci è stata accanto in tutto il 2020, supportandoci con i suoi sistemi di ispezione installati sulle nostre linee che hanno confezionato i primi vaccini anti-Covid-19. Questo investimento, pari a 6,5 milioni di euro, consentirà all’azienda di stare al passo con i tempi e investire ancora di più sulle tecnologie per il controllo delle produzioni di farmaci e delle evoluzioni legate all’Intelligenza Artificiale” ha dichiarato Pietro Cassani, amministratore delegato di Marchesini Group.

“Se non ci saranno stop dovuti alla pandemia, saremo pronti per entrare nella nuova sede nella primavera del 2023” ha aggiunto Luigino Pilastro, fondatore e amministratore delegato di CMP Phar.ma. “Contestualmente avvieremo un piano quinquennale di assunzione che ci permetterà di raddoppiare il numero dei nostri collaboratori, portandolo dagli attuali 40 a 70-80 persone”.

Alla posa della prima pietra erano presenti anche Maurizio Marchesini, Presidente di Marchesini Group e Vice Presidente di Confindustria con delega a filiere e medie imprese e Marco Marchesini, Direttore industriale di Marchesini Group.

www.marchesini.com

Maurizio Marchesini, Marco Marchesini