Natale a Thiene

Numerose le iniziative per vivere in Centro le magiche atmosfere del periodo natalizio

Sarà un ricco programma, curato da ConfCommercio e Pro Thiene con la collaborazione degli Amici di Thiene e dell’Assessorato all’Animazione del Centro Storico, quello che allieterà chi si recherà nei prossimi giorni nel centro cittadino. Le magiche atmosfere, le luci e i suoni del Centro contribuiranno a regalare serenità nei giorni più belli dell’anno, quelli che precedono il Natale.

«Anche quest’anno Thiene sarà in grado di offrire un piacevole messaggio di benvenuto a quanti verranno in Città nei prossimi giorni – dichiara con soddisfazione Maria Gabriella Strinati, assessore all’Animazione del Centro Storico – Un doveroso ringraziamento va a tutte le realtà cittadine che in diverse modalità hanno contribuito per donarci un clima sereno, emozionante e di calore durante le festività ».

Le rotatorie, la fontana di Bacco e Arianna e la romantica scenografia di palazzo Salici Scalcerle in piazza Chilesotti curate dagli Amici di Thiene sono già pronte a creare incantevoli atmosfere, grazie anche alle suggestive illuminazioni.

Sabato 11 e domenica 12 dicembre saranno i canti natalizi a cura dell’Associazione Musicale “Recitar Cantando” ad animare dalle ore 16.00 alle ore 18.30 piazza Chilesotti.

Sabato 18 dicembre 2021 l’atmosfera natalizia sarà assicurata dall’animazione itinerante composta da 5 elementi, pastori con fisarmonica e la classica tradizionale zampogna, che accompagneranno Babbo Natale e le Nataline nella distribuzione di dolciumi per il centro di Thiene.

Domenica 19 dicembre Il re e le regine dei ghiacci con Genny & Moris presenteranno uno show di fuoco e grandi magie e un secondo spettacolo, con vestiti a led, passeggiando

per le vie del centro con foto ricordo per gli ospiti. Alle ore 17.00 al Teatro Sede delle Opere Parrocchiali. Thiene l’Associazione Musicale “Recitar Cantando” si esibirà nel Concerto di natale.

Dal 17 al 26 dicembre per la gioia dei più piccoli ci sarà la possibilità di percorrere le strade del Centro con il trenino di Natale.

Nei giorni 17, 18, 19 e 24 dicembre Babbo Natale riceverà i bambini presso la sua casetta, gentilmente messa a disposizione dagli Amici di Thiene in piazza Chilesotti. Si arriva così alla vigilia di Natale: il 24 dicembre sempre a cura dell’Associazione Musicale “Recitar Cantando” dalle ore 16.00 alle ore 18.30 in piazza Chilesotti eseguirà canti del repertorio natalizio.

Alle ore 21.30 sarà il Castello di Thiene ad ospitare la Canta della Nina.

Nei giorni 11 e 12 e 17, 18, 19 e 24 dicembre è possibile degustare vin brulè e cioccolata calda.

Dal 27 novembre scorso, inoltre, e fino al 9 gennaio 2022 è possibile pattinare su ghiaccio nella pista installata in piazza Nova Thiene

Dal 17 al 31 dicembre, infine, piazza Scalcerle ospiterà spettacoli di video mapping dalle ore 17.00 alle 23.00.

«Con la buona volontà dell’Amministrazione Comunale, della Pro Loco, degli Amici di Thiene e di Confcommercio Mandamentale, – comunicano da ConfCommercio di Thiene – abbiamo dato avvio ad un messaggio di rilancio “IlluminiAmo Thiene”, con una coreografia natalizia originale associata ad una serie di ottimi eventi di richiamo: un augurio di Buone festività. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che nonostante le avversità del Covid non hanno mollato e si sono impegnati sempre, senza polemiche, a valorizzare la nostra magnifica città».

«La sinergia – ci dice Manuel Benetti, presidente della Pro Thiene – è cosa che noi della Pro Loco abbiamo sempre voluto e ci ha permesso di programmare Natale a Thiene. Ringraziamo soprattutto tutte quelle persone che, come sempre a titolo gratuito, collaborano con noi e ci permettono di organizzare gli eventi per la Città. Thiene non poteva restare senza alcun evento per Natale e appena ci è stato chiesto siamo partiti in quarta per riprogrammare una parte di eventi che avevamo già ideato ancora in giugno e che poi, per vari motivi, erano stato sospesi».

Per tutti gli eventi saranno rispettate le normative vigenti in materia di prevenzione della diffusione della pandemia da Covid-19.