Migross Supermercati Asiago Hockey vs Rittner Buam, Sab 4 dicembre 20:30

I Rittner Buam sfidano la Migross Asiago

Luogo e data: Stadio Odegar – Asiago, Sab 4 dicembre 20:30

Da Asiago: dopo una pausa forzata l’Asiago torna sul ghiaccio, pronto a respingere l’attacco di una delle principali rivali di questa stagione, i Rittner Buam. Il match ha doppia valenza, sia per l’AlpsHL che per il campionato Italiano. Leggere le classifiche in questa fase della stagione non è semplicissimo, a causa del numero diverso di partite disputate dai vari team. In serie A i Giallorossi occupano la prima posizione, seguiti ad un punto proprio dal Renon, che però ha giocato un match in più, in AlpsHL la situazione è ancora meno decifrabile, la Migross deve recuperare diversi turni, attualmente occupa la 4’ piazza, ma paga una differenza di almeno 3 partite in meno giocate, rispetto a tutte le formazioni che la precedono. Mattila ha il difficile compito di gestire le numerose assenze, i 4 infortunati, che possiamo ormai definire storici, Miglioranzi, Rosa, Olivero e Iacobellis non son ancora tornati in gruppo, a loro si aggiunge Parini, debilitato da uno stato influenzale, ma le cose si sono complicate ulteriormente a causa della convocazione in nazionale Under 20 di F. Rigoni e S. Zampieri. La situazione che si è venuta a creare non è certo l’ideale per affrontare una gara, di questa importanza, contro una formazione competitiva come quella di Collalbo.

Da Collalbo: il Renon ha pian piano scalato la classifica, in AlpsHL si trova in 2’ posizione a 6 punti dalla capolista Jesenice, mentre nel campionato Italiano cercherà di soffiare la 1’ posizione all’Asiago sabato sera. La squadra ha dimostrato grande continuità, superando momenti difficili a causa di alcuni infortuni. L’equilibrio sembra essere la dote migliore dei Buam, nel roster non ci sono stelle che monopolizzano il gioco, tutti danno il loro contributo, tanto che, pur non avendo giocatori che spiccano nelle classifiche di rendimento individuale, i Rossoblù sono al vertice nelle statistiche di squadra, sia nella fase offensiva che difensiva.

Quello di sabato sera è un vero e proprio scontro al vertice, che i Giallorossi dovranno affrontare ancora una volta in emergenza, ma con la solita determinazione ed il supporto dell’Odegar i Leoni potranno dire la loro.

Classifica AlpsHL: JES pt. 52 (21 partite); RIT pt. 43 (20); EHC pt. 43 (21); RBJ pt. 40 (25); ASH pt. 39 (17); GHE pt. 36 (21); EKZ pt. 35 (21); KFT pt. 32 (26); ECB pt. 30 (18); SGC pt. 30 (21); HCM pt. 29 (20); WSV pt. 24 (18); SWL pt. 23 (20); FAS pt. 22 (19); KEC pt. 22 (20); VEU pt. 13 (20); VCS pt. 9 (20)

Acquisto ticket OnLine: https://ticket.midaticket.it/asiagohockey/Event/3096/Date/20210904/Shift/201371/Seat

Radio cronaca: radio Asiago FM 107.7 o su www.radioasiago.it

Streaming Live: https://www.valcome.tv/feed/ahl

Diretta TV: Cafè24 Television, canale 86 del digitale terrestre

