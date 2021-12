Migross Supermercati Asiago Hockey cede il passo al Fassa

La Migross Supermercati Asiago Hockey esce sconfitta dal ghiaccio dei Fassa Falcons, che al termine dei 60 minuti si impongono con il risultato di 4 a 0.

Giallorossi sul ghiaccio con i soliti problemi di formazione, legati ai soliti infortuni e alle assenze dovute al mondiale under 20.

Un primo tempo difficile per l’Asiago, che dopo 59 secondi subisce il goal dei padroni di casa per mano di Tedesco, abile nell’insinuarsi tra le maglie Stellate e nel depositare il disco alle spalle di Vallini. I Giallorossi per la prima metà di tempo faticano molto a creare azioni degne di note e per contro rischiano in un paio di occasioni il raddoppio da parte dei Falcons. Nella seconda metà di frazione i Leoni iniziato a ritrovare ritmo e gioco e impensieriscono spesso Vay, soprattutto con Mantenuto, Giliati e Matteo Tessari. Proprio quest’ultimo, servito da Alessandro Tessari, si ritrova a due passi dalla porta di Vay ma fallisce il bersaglio, con il disco che sfila a lato. Asiago quindi sotto alla prima frazione.

Nel periodo centrale l’Asiago torna a spingere e a mettere sotto pressione la difesa ladina. Dopo due minuti di gioco primo powerplay della serata per la Migross, che però sfrutta male la situazione e non impensierisce praticamente mai Vay. All’8’ altra occasione in superiorità numerica, questa vola i Leoni fanno vedere gli artigli ma si limitano a graffiare, senza affondare il colpo. Il Fassa verso metà tempo ha un buon momento in cui mette in difficoltà la squadra di Mattila, ma non riesce a raddoppiare. Goal del 2-0 che arriva a due minuti e mezzo dalla sirena con i padroni di casa in powerplay, grazie ad un fulmine di Tedesco che fredda Vallini.

Dopo quattro minuti dall’inizio del terzo tempo, Iori sfrutta un’incertezza di Vallini sul tiro di Kustatscher e sigla il 3 a 0. I Leoni vanno in tilt e nei minuti successivi non riescono a reagire. All’11’ Giliati si deve accomodare in panca dei puniti e il Fassa ne approfitta per chiudere il match: tiro dalla distanza di Tedesco deviato efficacemente davanti alla porta da Castlunger. È il momento del non ritorno, i Giallorossi ci provano ancora ma non è serata per la squadra di Mattila che torna da questa trasferta a mani vuote. Ora per la Migross Asiago l’occasione per ripartire si presenterà sabato, quando all’Odegar arriverà il Feldkirch.

Formazione Fassa: Vay (Dalla Santa), Iori, Tedesco, Cassan, McParland, Trottner, Pietroniro, Deluca, Talmon, Kustatscher, Felicetti, Vigl, Ploner, Schiavone, Soppelsa, Defrancesco, Lindgren, Rossi, March, Castlunger.

Formazione Asiago: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Casetti, Tessari A., Vankus, Marchetti S., Ginnetti, Lievore, Marchetti M., Salinitri, Magnabosco.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by

1 00:59 1:0 GWG EQ FAS Tedesco D. (6) Deluca A. (19) Castlunger M. (93)

2 38:22 2:0 PP1 FAS Tedesco D. (6) Lindgren E. (67) Mcparland S. (10)

3 44:21 3:0 EQ FAS Iori D. (4) Kustatscher D. (27) Felicetti L. (29)

3 52:33 4:0 PP1 FAS Castlunger M. (93) Tedesco D. (6) Lindgren E. (67)

Foto di Paolo Basso

Contenuti ed immagini (www.asiagohockey.it)