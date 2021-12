MELODEMA in concerto “It’s Christmas Time” sabato 18 dicembre alla chiesa di Santa Famiglia e San Lazzaro in Vicenza.

Melodema, compagine polifonica di Costabissara-Vicenza diretta da Lorella Miotello e sulla scena da quasi 30anni, è formata da circa 35 voci miste, unite dalla passione per il canto e la musica Moderna. Grazie a un’intensa e costante ricerca sul piano vocale, interpretativo e scenico, il gruppo, oggi, esprime la peculiare identità artistica in originali ed eleganti arrangiamenti dei brani proposti, che incontra i gusti di tutte le età.

Il programma del concerto spazierà dai brani natalizi della tradizione al gospel moderno fino a pezzi pop, in una esibizione varia, brillante e intensa. Esecuzioni prevalentemente a cappella, con l’ausilio della beat box e del basso vocale per la sezione ritmica, con diversi interpreti solisti. Per alcuni brani, accompagnamento strumentale (chitarra o pianoforte).

Appuntamento, perciò, a sabato 18 dicembre con inizio alle ore 20:30 presso la chiesa parrocchiale di Santa Famiglia e San Lazzaro in via P. Luigi da Palestrina 82 a Vicenza. La durata del concerto è di circa 1h15’ senza intervallo. Ingresso libero con green pass su prenotazione scrivendo a: circolonoisanlazzaro@gmail.com.

Formato da una trentina di persone unite da una comune passione per la musica e da una profonda amicizia, i Melodema sono costituiti in Associazione dal 1993, anno in cui la direzione è stata assunta da Lorella Miotello. Ha avuto allora inizio una intensa ricerca sul piano vocale, interpretativo e scenico, che ha condotto il gruppo alla definizione di una propria precisa identità artistica, anche con l’intervento di importanti maestri. Tra tutti ricordiamo, per il basilare apporto offerto alla crescita umana ed artistica del gruppo, il M° Piergiorgio Righele. Attualmente il coro vanta un repertorio che va dal sacro al profano, dal gospel al pop passando per il jazz e il natalizio, con cui il coro ha ottenuto importanti riconoscimenti in Concorsi Nazionali ed Internazionali. I Melodema cantano esclusivamente a cappella, spesso accompagnati dalla beat box, tutto quello che sentite è prodotto senza l’ausilio di nessuno strumento se non quello della loro voce. Ogni anno svolgono un’intensa attività concertistica, su invito di Enti, Associazioni culturali e per manifestazioni di beneficenza.

