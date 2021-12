Malo: le Feste Natalizie si accendono con “Un Dono, Un Sorriso…”

Le Feste Natalizie si accendono con “Un Dono, Un Sorriso…”

Settima edizione con focus sul mondo degli Anziani, proventi destinati ai progetti educativi della

Casa di Riposo – Centro Servizi Muzan

Dopo un anno di fermo causa pandemia, ritorna mercoledì 8 dicembre 2021 “Un Dono, Un

Sorriso…”, manifestazione solidale giunta quest’anno alla settima edizione e promossa

dall’Associazione Amici del Carnevale in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la

sezione locale dell’Associazione Nazionale Fanti.

Il tema di quest’anno, “Una Comunità unita per i suoi anziani”, propone una serie di sinergie tra

il mondo della Scuola e il mondo dell’assistenza agli Anziani, proprio come afferma il Sindaco

Moreno Marsetti: “Sulla base del progetto Stella Cometa che ha visto lo scorso anno una

proficua collaborazione tra l’Istituto Comprensivo G. Ciscato e il Centro Servizi Muzan –

abbiamo deciso di allargarne le maglie fondendolo con la storica manifestazione “Un Dono, Un

Sorriso… e coinvolgendo così diverse realtà, dal sociale alla cultura, senza dimenticare la Scuola,

in una kermesse solidale volta a raccogliere fondi per i progetti educativi degli ospiti della Casa di

Riposo del Centro Servizi Muzan”. E’ prevista infatti la consegna alla Casa di Riposo di una serie di

alberi di Natale in cartapesta che gli Amici del Carnevale realizzano in collaborazione con

AttivaMente e che saranno poi addobbati con pensieri a manufatti provenienti dalle scuole.

Non solo. Mercoledì 8 dicembre dalle 9.00 alle 19.00 in Piazzetta Cavallerizza sarà presente il

mondo del volontariato con stand, musica itinerante con la marching band Archimossi, mentre

alle 16.00 nel Duomo di Malo è previsto l’appuntamento “Doniamo un Sorriso” in cui saranno

presentati al pubblico gli alberelli di cartapesta, il tutto allietato dal Gruppo Corale Xinfonia

(ingresso con super green pass).

Ad animare la piazza la marching band ARCHIMOSSI in collaborazione con Arteven

Per tutti è prevista la presenza di Babbo Natale.