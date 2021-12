Malo: il fumetto intitolato “Gita a Venezia”

Oggi a Malo sono state consegnate nelle mani della dirigente scolastica dr.ssa Manuela Scotaccia da parte dell’Assessore all’Istruzione, Gennj Poggetta e del Consigliere comunale Elia Sbalchiero, alcune copie di un fumetto intitolato “Gita a Venezia”.

L’Amministrazione comunale ha accolto favorevolmente l’iniziativa del consigliere comunale Elia Sbalchiero circa la realizzazione di un fumetto in occasione dei 1600 anni dalla nascita di Venezia. Il fumetto narra la storia della nascita della nostra città capoluogo tramite la voce di due protagonisti, un nonno e suo nipote.

“Questo fumetto è stato realizzato per l’appunto in occasione dei 1600 anni dalla nascita di Venezia per sensibilizzare e portare a conoscenza le nuove generazioni di quelle che sono state le radici, tradizioni e la nostra identità veneta. Altri Comuni della Provincia hanno voluto fare qualcosa per celebrare la nascita del capoluogo Veneto, ma solo Malo ha realizzato un progetto così ambizioso e creativo rivolto alle giovani generazioni” afferma il promotore dell’iniziativa, il consigliere Elia Sbalchiero.”

“Mi congratulo con il consigliere Sbalchiero per questa sua proposta perché sono convinto che è importante far conoscere ai nostri giovani la storia della fondazione di Venezia, è importante infatti capire la nostra storia per diventare i cittadini di domani” ribadisce il Sindaco del Comune di Malo, Moreno Marsetti.”

“Voglio inoltre congratularmi con colui che ha realizzato concretamente il fumetto ossia Michele Mistrorigo, un giovane con un talento innato al quale auguro una brillante carriera professionale poiché ha saputo tradurre con disegni e testi, rendendoli accessibili ai più giovani, la vera essenza dell’iniziativa, conclude il Sindaco Moreno Marsetti.”

“Nei prossimi giorni verranno consegnate 1500 copie a tutti i ragazzi che frequentano a Malo le scuole elementari e medie, sono convinta che faremo cosa gradita e che il fumetto sarà molto apprezzato dalla platea giovanile, riferisce l’Assessore all’Istruzione Gennj Poggetta.”