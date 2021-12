Lonigo: scontro di due autocompattatori

Alle 10:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in un piazzale di via dell’Artigianato a Lonigo per lo scontro di due autocompattatori: ferito l’autista del mezzo più piccolo. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’autista rimasto incastrato all’interno della cabina. L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzato e trasferito con un codice di media gravità in ospedale. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.