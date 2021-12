Lega Giovani Vicenza: Marco Angelini è il nuovo coordinatore

Dopo la nomina di Edoardo Bonato a Coordinatore Regionale, ieri sera in direttivo nazionale alla presenza del commissario On. Alberto Stefani e del coordinatore federale On. Luca Toccalini, è stato ufficializzato il cambio provinciale.

Marco, laureato in Architettura, militante dal 2018, ha ricoperto cariche nel movimento quali responsabile territoriale e successivamente vice coordinatore, con il quale è riuscito ad aumentare il numero di iscritti e mantenere saldo l’unione del gruppo anche in tempi di pandemia.

“Raccolgo una grande eredità, ottenuta dall’impegno e dal sacrificio del mio predecessore, Edoardo Bonato.

Se Vicenza ha un numero cospicuo di partecipanti è grazie al suo operato. Questo però non è un arrivo, ma un punto di partenza! L’obbiettivo è formare i giovani, la prossima classe dirigente, e creare una squadra forte e coesa, che sappia condividere e confrontarsi aumentando così non solo la cultura politica, ma anche quella civica”.