Labrenta (Breganze): nel 2022 anche i tappi da scarti di jeans

Meno plastica e soluzioni di chiusura per dare nuova vita a prodotti di scarto.

Continua l’impegno dell’azienda di Breganze nel programma Labrenta Green Deal

Nel 2022 Labrenta si concentrerà su nuove linee di prodotto e scelte di business

sostenibili nel rispetto del progetto Labrenta Green Deal 2030, sottoscritto quest’anno in

occasione del 50o anniversario dalla fondazione. Il piano mette nero su bianco le tappe

aziendali per uno sviluppo rispettoso dell’ambiente e dell’essere umano in linea con

l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L’azienda di Breganze (Vicenza), specializzata in soluzioni di chiusura per il settore

wine&spirits, ha in programma la definizione di due linee a base bio. Gipy monolith è la

collezione di tappi a vite che sorprenderà in quanto a composizione: oltre al sughero,

infatti, si prevede di impiegare nel processo di creazione scarti di vinaccia, bambù, lolla

di riso e jeans. La mescola sarà realizzata per il 100% da Mixcycling, start-up nata nel

2019 e impegnata nella Ricerca&Sviluppo per la produzione di nuovi materiali sostenibili e

nella fabbricazione di tappi innovativi a ridotta impronta ambientale.

La seconda novità di prodotto riguarderà la collezione T-shape per il settore dei distillati. I

tappi saranno realizzati in Sughera®, materiale rivoluzionario brevettato da Labrenta

composto da granina di sughero naturale e polimeri plastici. I T-shape non prevedono l’uso

di colla mentre reintrodurranno nel processo scarti organici, sempre in un’ottica di

economia circolare.

“Nel corso del 2021 abbiamo sostituito il 18% dei materiali plastici utilizzati con prodotti a

basso impatto realizzati da Mixcycling – dichiara Gianni Tagliapietra, AD di Labrenta –

Questo ci ha permesso di utilizzare 38.550 kg di plastica in meno e di abbattere le

emissioni di oltre il 10%. Risultati concreti e oggettivi che abbiamo certificato tramite un

accurato calcolo LCA (Life Cycle Assessment)”.

La tabella di marcia con obiettivo un business sostenibile prevede una collaborazione

sempre più affiatata tra Labrenta e Mixcycling: “Abbiamo aumentato la quota

d’investimento nella start-up – continua Gianni Tagliapietra – Siamo convinti, ora più che

mai, che con Mixcycling saremo tra le aziende protagoniste nella transizione per la

decarbonizzazione materica da qui al 2050”.

Labrenta, fondata nel 1971 a Breganze (Vicenza), produce chiusure per il settore alimentare. Provide the right

closure è il motto con cui si muove alla ricerca del tappo ideale per ciascuna esigenza, attraverso prodotti in grado

di unire design e funzionalità. Sin dalla sua fondazione Labrenta ha destinato grande attenzione alla ricerca e allo

sviluppo. L’obiettivo è di fornire a ogni cliente la propria chiusura dedicandogli un servizio tailor made. L’anima

creativa e scientifica di Labrenta vive in D.Vision, la sezione interna in cui opera un team professionale giovane e

altamente qualificato dedicato esclusivamente allo sviluppo di nuovi progetti: ascoltare i clienti, le loro esigenze e

trasformare ogni loro intuizione in realtà. Idee che, grazie all’impiego di una stampante 3D, si materializzano in

tempi brevissimi. Perché in Labrenta ogni cliente, con il suo prodotto, viene gestito con la consapevolezza della

loro unicità. Perché un prodotto comunica il suo valore, a partire da ciò che lo contiene.