La Migross Asiago stende i Rittner Buam all’Odegar!

Vittoria roboante per la Migross Supermercati Asiago Hockey, che schiaccia i Rittner Buam all’Odegar con il risultato di 8 a 1.

Mattila ha diversi problemi di formazione, tra infortuni, influenze e convocazioni per la nazionale under 20: sono infatti fuori dai giochi ben 9 giocatori, ovvero Rosa, Olivero, Miglioranzi, Iacobellis, Parini, i due Rigoni Filippo, Zampieri e Gios.

Giallorossi che dopo tre minuti dall’inizio del match passa a condurre con un contropiede gestito alla grande da Giliati e finalizzato da Michele Marchetti, che spedisce il disco in fondo al sacco. Poco dopo i Leoni posso giocare in powerplay ma non riesco a concretizzare. Tra l’8° minuto e il 9° due penalità ravvicinate fanno giocare le squadre in 4vs4 ed è l’Asiago a sfruttare l’occasione con Mantenuto, che scippa il disco a Osburn, esce da dietro porta e batte Smith. Al 15’ superiorità numerica per i Rittner Buam, ma gli Stellati si difendono bene e rischiano poco. Al 18’ doppia chance per i Leoni, che prima giocano male un contropiede in 3 contro 1 e che poi sfiorano il terzo goal con una bordata di Michele Marchetti respinta da Smith.

I Leoni cominciano il secondo tempo come avevano iniziato il primo, ovvero con un goal dopo poco meno di tre minuti dall’ingaggio iniziale: Alessandro Tessari raccoglie un disco perso dai Buam e lo spedisce tra i gambali di Smith. I Giallorossi non mollano e a metà tempo calano il poker con Stevan, che in powerplay riceve un gran passaggio da Giliati e lo spedisce in rete al volo. Al 13’ arriva anche la quinta rete allo scadere di un’altra superiorità numerica: Salinitri controlla il disco sulla sinistra e batte Smith tra i gambali. Heiskanen decide allora di sostituire il suo portiere e di inserire il back-up Treibenreif. Al 16’ si rendono pericolosi gli ospiti con un incursione di Frei, murato però da Vallini.

Nel terzo tempo la squadra di Mattila non si limita a gestire il risultato, come spesso accade durante la terza frazione, ma continua a premere in attacco e dopo un minuto di gioco trova la sesta rete con Salinitri, che spedisce il disco all’incrocio. Al 6’ i Rittner Buam segnano la rete della bandiera con Ohler, che riceve sulla destra e batte Vallini sul primo palo. Cinque minuti più tardi è di nuovo l’Asiago a segnare, ancora con Michele Marchetti che se ne va in velocità sulla sinistra e batte Treibenreif. Ma non è finita: al 18: Alessandro Tessari recupera un disco in zona offensiva, salta un difensore, mette a sedere il portiere e deposita in rete il disco del definitivo 8 a 1. A pochi secondi dalla sirena arriva l’ultimo brivido della serata con Lievore, che tira un siluro che si stampa sulla traversa.

Alla sirena l’Odegar si alza tutto in piede per applaudire la Migross Supermercati Asiago Hockey, che dopo una partita sontuosa può festeggiare tre punti importantissimi per le classifiche di Serie A e Alps Hockey League.

Formazione Asiago: Vallini (Stevan L.), Forte, Stevan M., Casetti, Marchetti S., Ginnetti, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Tessari A., Vankus, Lievore, Marchetti M., Salinitri, Magnabosco.

Formazione Rittner Buam: Smith (Treibenreif), Osburn, Brunner, Lang, Marzolini, Uusivirta, Graf, Ohler, Kostner J., Eisath, Frei, Spinell, Kostner S., Sailio.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by

1 02:58 1:0 EQ ASH Marchetti M. (68) Giliati S. (11) Ginnetti C. (28)

1 10:18 2:0 GWG EQ ASH Mantenuto D. (9) Ginnetti C. (28) Casetti L. (17)

2 22:59 3:0 EQ ASH Tessari A. (18) Lievore E. (51) Casetti L. (17)

2 29:24 4:0 PP1 ASH Stevan M. (16) Giliati S. (11) Marchetti S. (23)

2 33:03 5:0 EQ ASH Salinitri A. (71) Magnabosco J. (95) Ginnetti C. (28)

3 41:14 6:0 EQ ASH Salinitri A. (71) Magnabosco J. (95) Vankus M. (22)

3 46:18 6:1 EQ RIT Öhler R. (8) Frei A. (21) Uusivirta L. (42)

3 51:42 7:1 PP1 ASH Marchetti M. (68) Stevan M. (16) Ginnetti C. (28)

3 57:39 8:1 EQ ASH Tessari A. (18) Lievore E. (51) Tessari M. (14)

Gli altri risultati: Jesenice – Kitzbuhel 3:2 OT, Gherdeina – Cortina 2:3 OT, Vienna II – Fassa 4:3, Lustenau – Linz II 5:2, Feldkirch – Red Bull Hockey Juniors 2:3 SO

Foto di Paolo Basso

www.asiagohockey.it