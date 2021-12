La Migross Asiago inaugura la ‘nuova’ Weihenstephan Arena

Match: Wipptal Broncos vs Migross Supermercati Asiago Hockey

Luogo e data: Vipiteno, Gio 9 dicembre 20:00

Da Asiago: l’Asiago affronta ancora un match che conta sia per il campionato Italiano che per l’AlpsHL, in serie A, dopo la vittoria con il Renon, la Migross ha consolidato la prima posizione, mentre nella Lega transnazionale continua la rincorsa alla capolista Jesenice. Coach Mattila è ancora alle prese con una situazione di emergenza, oltre agli assenti per la convocazione in nazionale under 20, non ci sono recuperi in vista tra gli infortunati, solo per Gios si sta valutando un eventuale impiego, ma una decisione verrà presa poco prima del face off. Salinitri e M. Marchetti, tutti e due autori di una doppietta contro i Buam, guidano la classifica interna per goal segnati, entrambi con 11 reti in 18 partite, mentre Ginnetti con 15 e Mantenuto con 14 sono i migliori assist man della squadra.

Da Vipiteno: dopo il crollo avvenuto a Febbraio di quest’anno, i Biancoblu possono finalmente tornare a giocare una partita alla Weihenstephan Arena. Lo sforzo per rendere ancora praticabile lo stadio di casa è stato enorme, e certamente sarà un’emozione per tutti tornare a vedere giocare il Vipiteno tra le mura amiche. Le motivazioni dei Broncos saranno alle stelle, oltre all’evento del primo match veramente casalingo, ci sarà anche la voglia di rimediare alla sconfitta per 5-2 patita all’Odegar a metà Ottobre. Il Vipiteno occupa la 13’ posizione in classifica, probabilmente non all’altezza delle aspettative di inizio anno, le statistiche dicono che, mentre la fase difensiva sta dimostrando una certa solidità, i padroni di casa non sono sostenuti dal reparto offensivo, spesso in difficoltà nel trovare la via goal.

Il match presenta molte insidie per i Giallorossi che, ancora costretti a ranghi ridotti, dovranno mettere sul ghiaccio una prestazione di grande intensità per portare a casa i 3 punti.

Classifica AlpsHL: JES pt. 54 (22 partite); EHC pt. 46 (22); RIT pt. 43 (21); ASH pt. 42 (18); RBJ pt. 42 (26); GHE pt. 37 (22); EKZ pt. 35 (21); SGC pt. 32 (22); KFT pt. 32 (27); ECB pt. 30 (18); HCM pt. 29 (20); FAS pt. 25 (21); WSV pt. 24 (18); KEC pt. 23 (21); SWL pt. 23 (21); VEU pt. 14 (21); VCS pt. 12 (21)

Foto di Serena Fantini

www.asiagohockey.it