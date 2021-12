La Migross Asiago chiude l’anno all’Odegar

Match: Migross Supermercati Asiago Hockey vs EK Die Zeller Eisbaren

Luogo e data: Stadio Odegar – Asiago, Gio 30 dicembre 20:30

Acquisto ticket OnLine: https://ticket.midaticket.it/asiagohockey/Event/3096/Date/20210904/Shift/201371/Seat

Radio cronaca: radio Asiago FM 107.7 o su www.radioasiago.it

Streaming Live: https://www.valcome.tv/feed/ahl

Diretta TV: Cafè24 Television, canale 86 del digitale terrestre

Da Asiago: a 48 ore dalla soffertissima vittoria di Kitzbuhel, i Giallorossi giocano, tra le mura amiche, l’ultima partita dell’anno contro l’EK Zell am See. Dato l’elevato numero di partite non disputate, a causa dell’impatto dei casi di positività al Covid nei roster delle squadre, l’AlpsHL ha deciso di considerare come punteggio valido per la classifica la media dei punti. Alla luce di questa importante variazione, purtroppo necessaria, l’Asiago si trova ad occupare la 3’ posizione, con remote possibilità di aggancio alla capolista Jesenice ma con la fondata speranza di contendere il 2’ posto al Renon. Sarà interessante vedere come Barrasso gestirà la squadra nelle ultime 8 partite della regular season, se scaglierà di dare continuità al sistema di gioco fin qui adottato dagli Stellati o se vorrà subito inserire qualche cambiamento. Dal punto di vista degli uomini a disposizione non c’è nessuna novità rispetto agli ultimi impegni.

Da Zell am See: gli Austriaci si presentano all’Odegar dopo 2 vittorie consecutive, in classifica si piazzano in 10’ posizione, in piena corsa per qualificarsi alla seconda fase del campionato. La formazione di Zell am See si sta dimostrando piuttosto pericolosa nella fase offensiva, con 85 goal messi a segno, solo uno in meno dell’Asiago, è il 7’ attacco della Lega. Il reparto difensivo, con 96 reti subite, è uno dei più battuti e rappresenta sicuramente il punto debole della formazione ospite.

I Leoni sono chiamati a regalare una vittoria ai propri tifosi, per chiudere in bellezza un anno molto complicato per diversi aspetti, ma che ha regalato anche grandissime soddisfazioni dal punto di vista sportivo.

Classifica AlpsHL: JES pt. 2.48 (25 partite); RIT pt. 2.115 (26); ASH pt. 2.083 (24); EHC pt. 1.923 (26); ECB pt. 1.667 (18); RBJ pt. 1.643 (28); GHE pt. 1.6 (25); FAS pt. 1.593 (27); SGC pt. 1.577 (26); EKZ pt. 1.538 (26); HCM pt. 1.28 (25); WSV pt. 1.25 (24); KFT pt. 1.143 (28); SWL pt. 1.04 (25); KEC pt. 1.038 (26); VEU pt. 0.92 (25); VCS pt. 0.625 (24)

Foto di Serena Fantini

Fonte www.asiagohockey.it