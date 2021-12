La manifestazione aerea per Ferrarin fa decollare la solidarietà

La meravigliosa pagina che è stata scritta sui cieli di Thiene in ottobre, con la due giorni di manifestazione aerea culminata con l’esibizione mozzafiato delle Frecce Tricolori, non resterà solo nel ricordo collettivo, ma potrà accompagnarci con le sue immagini indimenticabili anche nei prossimi dodici mesi, grazie al calendario realizzato dall’arch. Giuliano Basso per conto dell’aeroporto di Thiene assieme all’Amministrazione Comunale.

«Abbiamo chiesto a Giuliano Basso – spiega l’assessore all’Aeroporto Giampi Michelusi – di studiare la grafica di un calendario 2022 con gli scatti più belli che hanno documentato le esibizioni aeree della cerimonia conclusiva del Centenario della trasvolata Roma Tokyo del 17 e 18 ottobre scorso. Ne è nato, così, un originale calendario che abbiamo consegnato, proprio in queste settimane, alle stampe su una tiratura di mille copie».

L’iniziativa, però, non finisce qui.

«Abbiamo concordato di dare al progetto una connotazione benefica – prosegue Michelusi – . Per questo, abbiamo deciso di mettere a disposizione il calendario con un’offerta minima di cinque euro, destinando tutto il ricavato alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Thiene. Auspichiamo che la cittadinanza voglia sostenere generosamente la nostra proposta, accogliendola come un’idea regalo per le prossime festività. E’ un bel modo di volare alto, in tutti i sensi, tutti i giorni del prossimo anno».

Soddisfatta l’assessore ai Servizi alla Persona alla Famiglia, Anna Maria Savio, che dichiara: «La scelta di supportare la Croce Rossa è motivata dalla necessità di sostenere un servizio di volontariato sociale e sanitario oggi sempre più importante. Confido che anche con questa iniziativa cresca nella popolazione la sensibilità nei confronti di quest’associazione, per la cui opera siamo riconoscenti. E’ doveroso collaborare anche con la concretezza di un sostegno economico, tanto più in un momento come quello che stiamo vivendo e a fronte della necessità, urgente per la nostra delegazione thienese, di dotarsi di un nuovo automezzo per il trasporto di pazienti».

Il presidente della CRI Comitato di Thiene Michele Antonio Michelon commenta in proposito: «Non posso che ringraziare la grande disponibilità e collaborazione di tutta l’Amministrazione Comunale e di tutte le associazioni e gli enti, nonché le aziende e i privati che in questo momento ci stanno sostenendo a seguito del grave incidente occorso alla nostra ambulanza nel settembre scorso. La vicinanza di tutti costoro è anche un grande sostegno morale per l’opera di tutti i nostri oltre 200 volontari».

Giuliano Basso, architetto, grafico e designer, è l’autore del logo ufficiale del Centenario della trasvolata Roma Tokyo e dello “Special Color” celebrativo, utilizzato nelle “derive” degli aeroplani e autorizzato dallo Stato Maggiore, per ricordare l’aviatore thienese.

Il calendario è reperibile all’URP del Comune di Thiene, nella sede di piazza A. Ferrarin e allo IAT presso l’ex Agenzia delle Entrate in via Vanzetti negli orari d’apertura al pubblico, all’Aeroporto “Ferrarin” e nella sede della Croce Rossa Italiana in via Boldrini n. 1.

Per info: cell 0445/364867, segreteria CRI Comitato di Thiene.