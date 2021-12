Kitchen Teatro Indipendente: BUON COMPLEANNO MISS AUSTEN

MARCO CAVALLI E STEFANIA CARLESSO

presentano

BUON COMPLEANNO MISS AUSTEN

sabato 18 dicembre 2021 ore 17.30

Kitchen Teatro Indipendente

di e con Marco Cavalli e Stefania Carlesso

“L’artista più perfetta tra le donne”, così la definì Virginia Wolf. Chi la conosce non si stanca di leggerla e di sentirne parlare, chi non la conosce, ne viene conquistato.

Parliamo di Jane Austen, autrice di romanzi come Orgoglio e pregiudizio, Emma e Ragione e sentimento, che descrivono le complesse e imprevedibili interferenze tra cuore e società, sentimento e istituzioni.

Jane nacque a Steventon il 16 dicembre 1775. Amava il tè, in famiglia ne era una specie di vestale. A qualche giorno dal suo compleanno, e proprio all’ora del tè, un critico letterario (Marco Cavalli) e un’attrice (Stefania Carlesso) le rendono omaggio raccontando con uno spettacolo-conferenza (in costume) la personalità umana e artistica della più simpatica e irriverente scrittrice inglese.

Ingresso Interi

Tesserati 2021/2022: 7,00 Euro

Non tesserati: 7,00 Euro + 3,00 Euro tessera 2021/2022

(valida fino a tutto dicembre 2022).

Riduzioni

– Promozione Under 30: 5,00 Euro + 3,00 Euro tessera 2021/2022 (per i non tesserati)

– Iscritti scuola di teatro e danza di Ossidiana anno 2021/2022: 3,00 Euro.

– Carnet/Abbonamento per 5 spettacoli € 50,00+€ 3,00 tessera 21/22

(vedi info…) Non valido per questo evento.

E’ obbligatoria la prenotazione

scrivere a info@spaziokitchen.it

oppure sms o WhatsApp al 335 5625286.

Si entra con green pass secondo normativa vigente

