Italia Viva: Sbrollini: la scuola bene primario

Una delegazione di Italia Viva guidata dai presidenti nazionali Teresa Bellanova e Ettore Rosato, della quale hanno fatto parte anche i capigruppo di commissione Gabriele Toccafondi e Daniela Sbrollini, ha incontrato ieri una rappresentanza della Cisl scuola.

“Una interlocuzione positiva ” ha sottolineato Daniela Sbrollini al termine dell’incontro “perché c’è sintonia sul fatto che l’istruzione sia un bene primario a maggior ragione dopo questi anni difficili di emergenza e didattica a distanza.

Nell’incontro è stato ribadita la condivisione di Italia Viva sulla necessità di un provvedimento legislativo mirato e specifico sul mondo della scuola in sintonia con le riforme che nel Pnrr sono previste su orientamento, istituti tecnici e professionali, formazione iniziale e riorganizzazione.

La delegazione IV ha dato la propria disponibilità a lavorare in sinergia con l’organizzazione sindacale per attenzionare Parlamento e governo su questa priorità.

Dall’incontro è emersa una unità di intenti sul piano di investimento che serve alla scuola soprattutto con un intervento ad hoc. Quanto alla legge di bilancio, nel lavoro parlamentare bisognerà trovare le modalità più corrette per incrementare le risorse destinate all’istruzione, auspicando si possa trovare una condivisione anche con altri gruppi di maggioranza. In questo senso c’è l’impegno anche di Teresa Bellanova e Ettore Rosato”.