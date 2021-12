IEG Vicenza: 500 imprenditori al Convention Centre da tutta Italia

Il centro conferenze di Italian Exhibition Group ospiterà la prima edizione vicentina di OSA360, l’evento annuale del network OSA Community dedicato al mondo dell’impresa.

Il 10 e 11 dicembre prossimi, incontri e testimonianze di 17 grandi imprenditori, tra cui Roberto Brazzale, Franco Gattinoni e Debora Paglieri

Nel cuore del Nordest, in un territorio vocato all’eccellenza industriale e manifatturiera, arrivano da tutta Italia 500 imprenditori per due giorni di incontri e di approfondimento dedicati al mondo dell’impresa. È l’obiettivo di OSA360, l’evento annuale del network di imprenditori OSA Community, che sbarca per la prima volta al ViCC – Vicenza Convention Centre, il centro congressi berico di Italian Exhibition Group, venerdì 10 e sabato 11 dicembre 2021.

Il più grande evento nazionale per il mondo degli imprenditori e delle imprese, organizzato in collaborazione con #CenacoloArtom e Network Consulenti Aziendali d’Italia, nella due giorni ospiterà 17 speaker d’eccezione del mondo dell’impresa: Arturo Artom di OSA360-2020, Fabio Papa, professore di economia, Roberto Brazzale di Brazzale SpA, Marco Checchi di Pelliconi & C. SpA, Beppe Costa dell’Acquario di Genova, Michele Grazioli di Vedrai, Massimo Dal Checco di Sidi Group, Olivo Foglieni del Gruppo Fecs, Alessandro Fioretto di Italchimica, Franco Gattinoni di Gruppo Gattinoni, Alessandro Giglio di Giglio Group, Riccardo Ruggiero di Melita Italia Srl, Porfirio Parascandola di Wiautomation, Angelo Mastrolia di Newlat Food SpA, Debora Paglieri di Felce Azzurra, Marco Nocivelli di Epta SpA, Niccolò Branca di Branca International. I 17 imprenditori, attraverso le loro testimonianze, spiegheranno alla platea di colleghi provenienti da tutta Italia come trovare soluzioni innovative a problematiche trasversali nel mondo dell’impresa.

Il ViCC, fiore all’occhiello per Italian Exhibition Group e per la città di Vicenza, con le sue 15 sale meeting, un padiglione in grado di ospitare fino a 9.000 persone e un auditorium di oltre 700 posti, si riconferma così un luogo adatto a rispondere alle attuali esigenze del mercato degli eventi per le aziende. Questo grazie a spazi che consentono l’incontro e l’interazione tra ben 500 partecipanti confermati nel pieno rispetto delle normative anti covid, attuate tramite il protocollo #Safebusiness di IEG e l’accreditamento del Gruppo al programma internazionale di sanificazione degli ambienti GBAC STAR™.

OSA360 si aprirà il 10 dicembre alle 9.30 con un evento inaugurale che vedrà la presenza del sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, e dei soci fondatori di OSA Community, il vicentino Mirco Gasparotto e Alessio Brusemini.

«Vicenza è il polo espositivo più adatto per le dimensioni di questo evento, che è la più grande manifestazione dedicata al mondo degli imprenditori in Italia» dichiara Mirco Gasparotto. «Il suo obiettivo è la finalizzazione delle esperienze e l’estrazione di valore per condividere driver di crescita in questo momento di grandissimo cambiamento epocale, sia per la situazione pandemica che per lo tsunami digitale.»

FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP

Italian Exhibition Group S.p.A., società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha maturato negli anni, con le strutture di Rimini e Vicenza, una leadership domestica nell’organizzazione di eventi fieristici e congressuali e ha sviluppato attività estere – anche attraverso joint-ventures con organizzatori globali o locali, come ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, Messico, India – che l’hanno posizionata tra i principali operatori europei del settore.