Gospel in Vicenza 2022! Al Teatro Comunale di Vicenza il 5 gennaio.

La programmazione del Nuovo Anno al Teatro Comunale di Vicenza si apre nel segno della gioia dei canti gospel e della tradizione afro-americana, ma non solo. Mercoledi 5 gennaio alle 20.45, nell’ambito degli spettacoli fuori abbonamento, sul palco della Sala Grande si esibiranno la storica formazione del Bassano Bluespiritual Band, con la partecipazione speciale del Duo Hana (Ilaria Fantin ed Hersi Matmuja) e Camilla Fascina, eclettica cantautrice vicentina dalle collaborazioni internazionali; tra le varie esperienze, ha realizzato con l’indimenticabile Lindsay Kemp, coach di David Bowie, il videoclip “Time”.

L’atteso appuntamento musicale, organizzato in collaborazione con Pantarhei Events, riprende le fila dall’ultima apparizione della nota Band bassanese nel dicembre 2019 sul palcoscenico del Comunale e vuole rappresentare un segnale incoraggiante per la ripresa della normalità, come hanno spiegato gli organizzatori nelle note al programma.

La BBBand (Believe, Bless, Be Happy!) diretta da Lorenzo Fattambrini, grazie alla presenza delle prestigiose ospiti della serata, proporrà un programma sotto il segno della contaminazione musicale: accanto ai celebri carols e agli inni gospel che da sempre contraddistinguono il repertorio della formazione, sono previste melodie della tradizione mediterranea e raffinate musiche dedicate all’infanzia eseguite da Ilaria Fantin ed Hersi Matmuja, mentre Camilla Fascina proporrà delle interpretazioni di autori italiani, e stranieri tra cui un intenso omaggio al grandissimo Franco Battiato, con la sua celebre “La cura”.

Nata nel 2002 da un gruppo di appassionati cantori, la Bassano Bluespiritual Band vanta un percorso artistico che negli anni ha saputo evolvere spaziando oltre il genere gospel. La formazione iniziale, riunita proprio grazie allo slancio del gospel, si è in seguito dimostrata capace di spaziare anche in altri ambiti musicali, arricchendo il repertorio con frequentazioni che vanno dalla musica blues, al pop, dal rock alla musica classica, offrendo al pubblico una caleidoscopica proposta musicale, sempre appassionata e coinvolgente, mantenendo nel tempo la sua mission di esprimere, grazie al canto la gioia di vivere e condividere emozioni.

“Per noi la musica è un elemento essenziale alla vita come l’aria e l’acqua di questa nostra terra; come Pantarhei abbiamo a cuore questi valori e quindi oltre all’impegno per diffondere la cultura musicale, per tutti e a tutte le età, abbiamo deciso con questo concerto di supportare la ong Sea Shepherd e i progetti di salvaguardia degli oceani che da sempre caratterizzano il suo impegno ambientalista”.

Il Concerto di mercoledì 5 gennaio al Tcvi vedrà dunque protagonista la BBB con ospiti d’eccezione il duo Hana e Camilla Fascina (ci sono ancora dei biglietti disponibili) e sarà un’occasione unica per una serata musicale ispirata al gospel, ma aperta a contaminazioni di generi diversi, nel segno di un’atmosfera gioiosa, ricca di fascino, buoni propositi e valide cause da sostenere, un concerto delle Feste che vuol essere l’auspicio di un buon inizio per il nuovo anno e la vita della comunità.

I biglietti per Gospel in Vicenza 2022! costano 19 euro l’intero e 15 euro il ridotto under 12. Sono in vendita alla biglietteria del teatro, su appuntamento, dal martedì al sabato dalle 15 alle 18.15; al telefono chiamando lo 0444-324442 nei giorni di apertura dalle 16 alle 18 e online sul sito www.tcvi.it. L’acquisto è possibile anche tramite 18App Carta del docente e voucher.

Relativamente alle misure di contenimento della pandemia, i biglietti per gli spettacoli sono nominali. In caso di acquisto per più spettatori, sarà necessario fornire i dati anagrafici e l’indirizzo mail di ognuno.

In base alle normative vigenti, l’accesso alle sale teatrali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di “Green Pass rafforzato”, ovvero a chi è vaccinato o guarito dal Covid-19, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge.

Per maggiori informazioni: www.dgc.gov.it.