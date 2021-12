Fondazione Monte di Pietà di Vicenza: Stefano Grondona

Fondazione Monte di Pietà di Vicenza: il chitarrista Stefano Grondona racconta le sue ultime uscite discografiche

Nuovo appuntamento nel segno della musica in queste settimane ricche di eventi firmati dalla Fondazione Monte di Pietà di Vicenza. Mercoledì 15 dicembre alle 21, nella Sala dei Pegni, la storica Istituzione culturale propone un incontro con Stefano Grondona, chitarrista, concertista e docente del Conservatorio cittadino «Pedrollo».

Nel corso di una conversazione con Filippo Furlan, direttore artistico della Fondazione e musicista, Grondona si soffermerà sulle sue tre uscite discografiche più recenti, che lo hanno visto impegnato in sala di registrazione negli ultimi due anni: la prima, “Salut d’amour”, è dedicata al grande pianista Aldo Ciccolini, scomparso nel 2015, e contiene alcune incisioni condivise dai due artisti rimaste inedite per lungo tempo; la seconda è invece un omaggio al chitarrista e compositore messicano Manuel Ponce; mentre la terza e più recente, “Temas de recuerdos”, offre “un’antologia di prospettive della memoria” – come la definisce lo stesso maestro nel booklet accompagnatorio del disco – di autori molto amati da Grondona, tutti attivi tra Otto e Novecento, eseguiti con ben otto chitarre diverse.

Gli appuntamenti di dicembre della Fondazione si concluderanno domenica 26, Santo Stefano, alle 18 nella chiesa di San Vincenzo in piazza dei Signori, con il concerto natalizio della Libera Cantoria Pisani.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito, nel rispetto delle norme sanitarie e con prenotazione obbligatoria scrivendo a info@fondazionemontedipietadivicenza.it.

Il Palazzo del Monte di Pietà si trova in contra’ del Monte, 13.

Informazioni nel sito www.fondazionemontedipietadivicenza.it.