FISG – Short Track: Kenan Gouadec nuovo capo allenatore della Nazionale Italiana

Il canadese, già alla guida della squadra azzurra dal 2014 al 2018 e negli ultimi tre anni consulente della Federghiaccio, prende il posto lasciato libero da Blackburn e sarà in Italia a partire da fine dicembre

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio comunica che, a seguito delle dimissioni di Frédéric Blackburn da capo allenatore della Nazionale Italiana di Short Track, il ruolo rimasto vacante verrà da oggi ricoperto dal canadese Kenan Gouadec.

Già tecnico dal 2011 e poi dal 2014 al 2018 direttore tecnico e capo allenatore della Nazionale italiana di Short Track che aveva guidato con importantissimi risultati nei Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018, Gouadec torna da oggi a coprire le medesime cariche dopo che dal 2018 aveva continuato a collaborare con la Federghiaccio in qualità di consulente, in stretto contatto con lo staff tecnico azzurro con cui coordinava la pianificazione delle stagioni fungendo da direttore sportivo.

Da tre anni residente in Australia e impegnato come High Performance Manager presso il NWS Institute of Sport di Sydney, Kenan Gouadec torna dunque sul campo alla guida delle Nazionali azzurre e sarà in Italia a partire dal prossimo 27 dicembre.

“Siamo felici di riaccogliere Kenan Gouadec come capo allenatore delle nostre Nazionali di Short Track. Parliamo di un professionista esperto, serio e preparato, che è sempre rimasto all’interno dello staff tecnico e che conosce dunque benissimo i nostri ragazzi e il nostro ambiente. Abbiamo optato per una scelta di continuità rispetto al lavoro egregiamente portato avanti sin qui: siamo certi che Gouadec possa tirare fuori il meglio dalla squadra raggiungendo così gli obiettivi prefissati, proprio come ha già dimostrato in passato di saper fare”, le parole del Presidente FISG Andrea Gios.

“Abbiamo pianificato questa stagione nei minimi dettagli, partendo in anticipo e con una preparazione mirata agli appuntamenti più importanti. Il lavoro e il contributo di Blackburn, in questo senso, è stato davvero preziosissimo e i risultati di Coppa del Mondo stanno a dimostrarlo. Ora nessuno meglio di Kenan Gouadec può essere in grado di compattare ancora di più il gruppo per fare squadra e dare il massimo per una seconda parte di stagione fondamentale”, il commento del Consigliere Federale e Responsabile del Settore Velocità, Luigi Sartorato.

In copertina Kenan Gouadec durante la sua precedente esperienza da direttore tecnico in FISG. Credit: Armillotta

Short Track

