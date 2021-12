FISG: Pista Lunga, CdM di Calgary, vittoria da sogno con record italiano per Lollobrigida sui 3000 metri

Parte con il botto il weekend di Coppa del Mondo per l’Italia di pista lunga. Sul ghiaccio dell’Olympic Oval di Calgary, in Canada, Francesca Lollobrigida firma una straordinaria impresa, l’ennesima grande gara di questa sua prima parte di stagione. La 31enne dell’Aeronautica Militare, appena una settimana dopo aver firmato il record italiano sui 3000 metri, firma il nuovo primato nazionale e conquista una strepitosa vittoria sulla distanza. Il tempo si abbassa di quasi tre secondi, dal 3’57″35 di Salt Lake City al 3’54″437 di Calgary, e porta in dote il primo successo in carriera della Lollo in Coppa del Mondo sui 3000 metri.

Non smette di crescere di condizione Francesca, che smuove nuovamente un primato personale (e dunque tricolore) dopo che in stagione ci è riuscita sia sui 1500 che sui 3000 che sui 5000 metri. Terzo podio per lei nelle quattro tappe di Coppa del Mondo sin qui disputate, terzo successo in carriera nel circuito internazionale dopo i due primi posti nelle Mass Start di Heerenveen (2013-14) e Salt Lake City (2018-19) e, infine, vittoria in Coppa del Mondo in una distanza classica contro il cronometro a 14 anni dall’ultima volta di un’altra atleta italiana.

Ed è grande Italia anche tra gli sprinter: nei 500 di Division B arriva infatti il record italiano di David Bosa (Fiamme Oro) con il tempo di 34″459 che gli vale un’eccezionale seconda posizione. Ottimo anche Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle), 7° in 34″542 con il primato personale così come Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle), 12° in 34″713.

