FISG: Pista Lunga, CdM di Calgary, super Ghiotto è 2° sui 5000 metri

Gioie senza fine nella prima giornata di Coppa del Mondo di pista lunga a Calgary, in Canada. Dopo la straordinaria vittoria di Francesca Lollobrigida sui 3000 metri, la Nazionale italiana fa festa anche per Davide Ghiotto, che dopo il terzo posto sui 5000 metri di una settimana fa a Salt Lake City, sull’Olympic Oval di Calgary chiude addirittura al secondo posto, centrando così il secondo podio individuale assoluto in carriera in Coppa del Mondo per quello che è anche il suo miglior piazzamento di sempre nel circuito internazionale.

Periodo magico per Davide, che taglia il traguardo con il tempo di 6’09″34 e si arrende soltanto allo svedese Niels Van Der Poel, primo in 6’04″29. Tra gli altri azzurri in gara, top ten per Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), 10° con il tempo di 6’13″68. Dodicesima piazza con personal best in 6’15″65 per Michele Malfatti (Fiamme Gialle).

