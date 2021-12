FISG pista lunga: Calgary, in Canada, per la quarta tappa di Coppa del Mondo

FISG pista lunga: Calgary, in Canada, per la quarta tappa di Coppa del Mondo

Tutto pronto a Calgary, in Canada, per la quarta tappa di Coppa del Mondo di pista lunga. Dopo la tre giorni dello scorso weekend a Salt Lake City, il circuito internazionale offre un altro appassionante fine settimana, fondamentale in chiave di qualificazione olimpica a Pechino 2022. Dopo la tappa statunitense, la Nazionale sul ghiaccio italiana guidata dal direttore delle squadre azzurre Maurizio Marchetto, dall’allenatore sprint Matteo Anesi e da quello delle distanze medio-lunghe Enrico Fabris arriva con grande spirito e fiducia a gareggiare sul ghiaccio dell’Olympic Oval.

Tredici gli atleti al via: Noemi Bonazza (Fiamme Oro), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Gabriele Galli (Cardano Skating), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle), Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle), Daniel Niero (Aeronautica Militare), Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle), Alessio Trentini (Velocisti Ghiaccio Pergine) e Nicola Tumolero (Fiamme Oro).

Un’Italia che brilla in questa prima parte di stagione, capace di mettersi in evidenza con i suoi atleti di punta – Lollobrigida e Ghiotto su tutti – ma di far benissimo anche di squadra, come avvenuto con il terzo posto del Team Pursuit. Anche a Calgary, ghiaccio velocissimo dove sarà importante firmare tempi veloci in chiave qualificazione, ma anche raggiungere piazzamenti di valore. Mass Start, Team Pursuit e lunghe distanze, in questo senso, sono le gare su cui maggiormente si concentra l’attenzione della squadra tricolore

Queste le distanze in cui si cimenteranno gli azzurri, con il terzetto del Team Pursuit che sarà invece deciso solo all’ultimo:

Bonazza: 1500 – 3000 – Mass Start

Lollobrigida: 1500 – 3000 – Mass Start

Betti: 1500

Bosa: 500 – 1000

Galli: –

Ghiotto: 1500 – 5000

Giovannini: 1500 – 5000 – Mass Start

Malfatti: 5000 – (riserva 1500)

Nenzi: 500 – 1000

Niero: Mass Start – (riserva 5000)

Rosanelli: 500 (riserva 1000)

Trentini: 1500

Tumolero: 5000

In copertina: Mirko Giacomo Nenzi – Credit Martin de Jong