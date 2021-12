FISG Curling, Torneo Preolimpico: l’Italia maschile è ai playoff. La Nazionale femminile vince due volte e si gioca tutto con la Scozia

Un’altra grande giornata azzurra al Torneo Preolimpico di curling di scena Leeuwarden, in Olanda. La Nazionale maschile supera la Repubblica Ceca e, con due partite di anticipo, si assicura la qualificazione per i playoff della manifestazione dove si giocherà le carte per il pass di Pechino 2022. L’Italia femminile centra invece altri due importanti successi e nella sfida decisiva di domani contro la Scozia avrà la chance, con un’impresa, di conquistare il quarto posto in classifica che significa playoff.

Il team tricolore di Claudio Pescia, nell’unico incontro di giornata, non ha fatto sconti nell’unico incontro di giornata aggiudicandosi la sfida con la Repubblica Ceca grazie ad una grande seconda parte di gara. Dopo una prima mano senza marcatura gli azzurri, sul ghiaccio con Joel Retornaz (skip, Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Simone Gonin (Aeronautica Militare) ed Amos Mosaner (Aeronautica Militare), salgono 2-0 al secondo end. Un’altra mano vuota al terzo, quindi un punto rubato dai nostri per il 3-0 prima del rientro ceco con due punti nel quarto. Da lì gran ritmo dell’Italia che prima firma due punti nel quinto, quindi ruba due mani di fila salendo sul 7-2 che costringe gli avversari ad alzare bandiera bianca.

Con la contemporanea vittoria della Norvegia, capace di fare sin qui l’en plein con 7 vittorie su 7 incontri, il primo posto del girone – con annessa qualificazione diretta alle Olimpiadi di Pechino – è andato ai norvegesi, che, con lo scontro diretto a favore contro gli azzurri, possono anche permettersi di perdere domani nell’ultimo match della prima fase conservando comunque il piazzamento che vale il pass a cinque cerchi. L’Italia è invece qualificata ai playoff e nelle partite di domani dovrà assicurarsi uno tra secondo e terzo posto per avere più chance di pass olimpico.

Splendida anche la Nazionale femminile di Violetta Caldart: le azzurre Stefania Constantini (skip, Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Oro) e Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) prima travolgono in mattinata la Turchia con un nettissimo 12-4 in un match a senso unico dopo solamente una prima parte di gara equilibrata con le squadre ferme sul 2-2 dopo i primi tre end.

In serata arriva anche il fondamentale successo sulla Germania per 7-6 all’extra end. Team tricolore autore di una grande rimonta dopo esseresi trovato sotto 3-1 al quinto end. Nel sesto e settimo end le azzurre pareggiano e si portano in vantaggio 4-3. Dopo il pari tedesco nell’ottaa mano arrivano due punti per parte nelle due riprese successive che rendono necessario l’extra end dove Constantini e compagne realizzano il punto decisivo per la vittoria.

Domani alle 14, contro la Scozia terza provvisoria in classifica, la possibilità di guadagnarsi i playoff.

Credit foto: WCF