Fattorie didattiche Coldiretti domani in Piazza dei Signori

Domani, per tutto il giorno, per la Campagna Amica in città: 2500 bambini coinvolti nel progetto “Semi’nsegni”

Vicenza, 4 dicembre 2021. In Piazza dei Signori, domani dalle 9 ci saranno anche le fattorie didattiche di Coldiretti per intrattenere i bambini, con laboratori e lezioni pratiche di economia circolare, educazione alimentare, ambientale e civica.

L’iniziativa, promossa nell’ambito della manifestazione “La campagna in città”, rientra nel progetto ‘Semi’nsegni’ ideato da Donne Impresa, che nella provincia vicentina vede già l’adesione di circa 2500 bambini, 45 scuole ed un centinaio di classi coinvolte.

“Un successo in termini di consenso – sottolinea la responsabile provinciale di Donne Impresa, Michela Menti – che evidenzia la responsabilità di tutti gli operatori agricoli nella veste di ambasciatori della tipicità, della tutela del paesaggio e promozione della tradizione rurale. Un servizio verso la collettività che interessa grandi e piccini, in una rinnovata alleanza coi produttori per la qualità della vita”.

“Sono numerose le proposte in programma anche per questa edizione – aggiunge Martino Cerantola, presidente di Coldiretti Vicenza – dal mercato degli agricoltori con prodotti a km zero, alle sorprese per i più piccoli e spazio di intrattenimento culinario per le famiglie. Il tutto organizzato in collaborazione con il Comune e la Camera di Commercio di Vicenza”.