ESSELUNGA apre il suo primo negozio a Vicenza

Nel nuovo supermarket 143 persone, di cui 128 neoassunti, 69 di Vicenza e provincia

Vicenza, 15 dicembre 2021 – Esselunga apre il suo primo supermarket a Vicenza Ponte Alto: il negozio, con 2.500 metri quadri di superficie di vendita, è dotato di un ampio parcheggio, anche interrato, con una capienza di oltre 400 posti auto.

All’interno saranno impiegati 143 addetti, dei quali 128 neoassunti: tra questi 69 abitano a Vicenza e in provincia.

Quella dell’Esselunga di Vicenza, 170° negozio della catena, è la sesta apertura del 2021 dopo il supermarket di Milano in via Calvi, il negozio laEsse inaugurato a Roma e le recenti aperture a Varese, Mantova e Livorno.

Il progetto nasce dalla riconversione di un’area un tempo sede della Concessionaria Sartori. Nell’ambito della realizzazione del progetto è stato previsto l’ammodernamento e la ristrutturazione di tutto il sistema viabilistico della zona e la costruzione di due nuove rotatorie. I lavori sono stati diretti dallo Studio Carta-Tretti di Vicenza.

I clienti disporranno di tutti i reparti che hanno contribuito al successo del marchio Esselunga con un assortimento di circa 18.000 referenze. Dei fornitori 60 appartengono al territorio di Vicenza e oltre 300 al Veneto.

Il layout del negozio propone, in sequenza dall’ingresso, i seguenti reparti: Frutta e Verdura, Panetteria, Gastronomia e, con la dotazione di banco assistito, i reparti Carne e Pesce. L’enoteca, con l’assistenza di un sommelier per guidare i clienti nella scelta dei vini e una parafarmacia arricchiscono la proposta.

Completa l’offerta il marchio Elisenda, la linea di alta pasticceria ideata da Esselunga in collaborazione con la famiglia Cerea del ristorante stellato Da Vittorio.

All’interno i clienti avranno a disposizione anche il Bar Atlantic dove innovazione e tradizione si uniscono alla freschezza e all’affidabilità di Esselunga.

Completano i servizi il ritiro della spesa Clicca & Vai e l’ecocompattatore per la raccolta e il riciclo delle bottiglie di plastica.

Per snellire e gestire in autonomia la spesa, la tecnologia Esselunga prevede moderne casse self-checkout e self-payment con utilizzo di lettore.

Esselunga, inoltre, è attiva da alcuni mesi a Vicenza con il servizio di spesa online tramite il sito e la APP dedicata. Anche in questo caso l’attenzione alle fasce più deboli è massima: per le persone con disabilità, infatti, il servizio è gratuito e per gli anziani scontato del 50%.

L’Esselunga di Ponte Alto a Vicenza è aperta dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20.

ESSELUNGA

Esselunga è una delle principali catene italiane nel settore della grande distribuzione che opera attraverso una rete di 170 negozi in Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio.

Tutti i negozi sono serviti dai centri di produzione, lavorazione e distribuzione situati a Limito di Pioltello (MI), Parma, Biandrate (NO), Sesto Fiorentino (FI) e Chiari (BS).

Fanno parte di Esselunga anche i Bar Atlantic e le profumerie eb®.

La storia di Esselunga inizia nel 1957 con l’apertura a Milano del primo supermercato in Italia. Oggi il gruppo si avvale di oltre 25.000 persone, ha un fatturato di 8,4 miliardi di euro (dati 2020) e conta 5,7 milioni di clienti fidelizzati. L’azienda è costantemente impegnata nell’innovazione di prodotto, nella salvaguardia dell’ambiente e nella tutela del consumatore.

Produttore oltre che distributore, Esselunga è una vera e propria food company che vanta tra i suoi punti di forza i prodotti freschi e, in particolare, i prodotti realizzati nei propri stabilimenti.

Esselunga ha creato, a partire dalla fine degli anni ’70, i prodotti a marchio privato con l’obiettivo di migliorare l’offerta destinata ai clienti, proponendo loro qualità, freschezza e sicurezza alimentare a prezzi competitivi. Le linee proposte sono: I pronti in tavola, Esselunga BIO, Esselunga Top, Equilibrio, Naturama, Per chi ama la Natura, Smart, Che Joy, Elisenda.

La valorizzazione del territorio e la centralità del made in Italy sono da sempre una prerogativa di Esselunga.

Obiettivo quotidiano è garantire la soddisfazione del cliente attraverso un ottimo livello di servizi e prodotti e ponendo grande attenzione alla convenienza.

L’Azienda è impegnata da anni in attività a sostegno della cultura, del sociale, della salute e dell’educazione. Tutte le iniziative che l’azienda abbraccia confermano e rafforzano la vocazione di Esselunga per il servizio alle comunità e al territorio.