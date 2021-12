Emozioni e colori fanno rivivere la Campagna Amica in città, grazie a Coldiretti

Grande curiosità e successo per la mostra mercato delle tipicità vicentine e straordinaria partecipazione di famiglie e bambini ai laboratori didattici proposti in Piazza dei Signori

Il giallo è il colore del sole, dell’allegria e della vitalità. E Piazza dei Signori a Vicenza, domenica, si è proprio tinta di giallo, trasferendo queste emozioni a tutti i partecipanti all’evento Campagna Amica in città, proposto da Coldiretti e Campagna Amica Vicenza, con il patrocinio del Comune di Vicenza ed il contributo della Camera di Commercio di Vicenza.

Campagna Amica in città non è un mercato, ma un vero e proprio evento, atteso dai vicentini, che coinvolge chi vi prende parte, attraverso laboratori didattici ed occasioni di incontro con i produttori, che per l’occasione sono pronti a dispensare consigli sull’uso dei prodotti agroalimentari del territorio e, persino, a donare le ricette tipiche della nonna, quelle scovate nelle vecchie credenze delle cucine rurali.

Al taglio del nastro numerose autorità hanno affiancato i rappresentanti di Coldiretti Vicenza, tra cui il sindaco di Vicenza Francesco Rucco con gli assessori Cristina Tolio e Silvio Giovine, l’assessore regionale Elena Donazzan con il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ed i consiglieri regionali Giacomo Possamai e Silvia Maino.

“Siamo orgogliosi di questo evento – spiega il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – perché porta in città la campagna che ogni giorno noi viviamo e contribuisce a trasmettere i valori della civiltà contadina. La nostra priorità è produrre e mettere a disposizione della comunità dei prodotti freschi, genuini e di stagione, come se che li acquista fosse uno di famiglia. E, naturalmente, per la nostra famiglia produciamo solo il meglio”. Un impegno reso possibile grazie alla partecipazione di 28 produttori di Campagna Amica, che hanno proposto i “Sigilli”: formaggio burlino, mais marano e broccolo fiolaro, con una sezione dedicata al bio.

Campagna Amica in città, però, è anche tanto sano divertimento, attraverso i laboratori didattici resi possibili dalle aziende agricole e da qualificati partner Coldiretti.

Dalle 9.30 alle 19 la mostra-mercato ha attirato migliaia di persone, in un evento realizzato nell’assoluto rispetto delle normative in materia di contenimento del Covid-19, portando in Piazza molte famiglie, ma anche anziani curiosi ed attenti a mettere in tavola prodotti di qualità, nonché ad accaparrarsi il più succulento pacco di Natale per parenti ed amici.

Dopo l’apertura ufficiale dell’evento, alla presenza del sindaco di Vicenza Francesco Rucco, dell’assessore regionale Elena Donazzan e degli assessori del Comune di Vicenza Silvio Giovine (Attività produttive), Cristina Tolio (Formazione) e Simona Siotto (Cultura), con la presentazione delle aziende agricole partecipanti agli “Oscar Green 2021: Giovani che sfidano il Covid”, l’evento è entrato nel vivo con i diversi laboratori proposti. Dal laboratorio “Semi’nsegni”: Economia circolare tra orto, riciclo e giochi di ruolo, realizzato a cura delle Fattorie didattiche di Coldiretti Vicenza, grazie alla sinergia tra Coldiretti e Miur, all’aperitivo con il panino di Campagna Amica, proposto da Bamburger. Ed ancora il Laboratorio di cucina creativa natalizia per bambini, realizzato a cura de “Il Mondo di Bù”, “Piccoli casari… in Piazza”, realizzato a cura di Sapori di Montegnago e “Con le mani in pasta”, frutto della collaborazione con la Pizzeria San Martin di Cornedo Vicentino.

“Vedere tanta partecipazione in Piazza dei Signori è stato entusiasmante – concludono il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Simone Ciampoli – soprattutto per le numerose famiglie con bambini che hanno preso parte ai laboratori didattici. Il lavoro che stiamo facendo nel territorio ricompensa i nostri sforzi ed i cittadini ci sostengono ad andare avanti continuando a perseguire i nostri ambiziosi obiettivi a tutela delle produzioni locali e dell’italianità a tavola”.