“Ekuò concerto d’Avvento” il 7 dicembre al Teatro Comunale

Serata di beneficenza a favore dei progetti “Borsa Lavoro” in Veneto e “Sostegno a Distanza” in Sierra Leone di Murialdo World onlus

Martedì 7 dicembre alle 20.45 torna, per l’undicesima edizione, nella sala maggiore del Teatro Comunale di Vicenza l’Ekuò Concerto d’Avvento.

La serata di beneficenza è organizzata da Ekuò Eventi in collaborazione con il Teatro Comunale di Vicenza e il Comune di Vicenza. L’intero incasso verrà devoluto a favore dei progetti “Borsa Lavoro + Inclusione” in Veneto e “Sostegno a Distanza” in Sierra Leone di Murialdo World onlus – Giuseppini del Murialdo.

Hanno presentato oggi il programma del concerto l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto, il volontario capo di Murialdo World onlus Giorgio Rosa, il presidente e il direttore della Bluesingers & Orchestra Alberto Strobbe e Diego Brunelli e la presentatrice della serata Elisa Santucci.

“Ekuò concerto d’Avvento – ha affermato l’assessore Matteo Tosetto – torna per l’undicesima edizione dopo lo stop dell’anno scorso dovuto al Covid-19. Negli anni precedenti le serate sono state ricche di emozioni e capaci di riscontrare un grande calore da parte dei cittadini. Ringrazio tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione del concerto, che ha delle finalità benefiche molto importanti. L’impegno di Murialdo World, non solo per questa iniziativa ma anche nelle attività quotidiane, è indispensabile per garantire un futuro diverso a molti ragazzi, della nostra città e anche di coloro i quali sono distanti da noi”.

Il concerto

Sarà il direttore Diego Brunelli a condurre artisticamente la serata, con la BlueSingers & Orchestra e la collaborazione speciale del maestro Bepi De Marzi. Il concerto di Natale spazierà dal pop al rock, dalla classica al canto popolare e dal musical al gospel.

Tra i brani che saranno eseguiti: All I want for Christmas is you – M. Carey (pop), Think – A. Franklin – T. White (gospel), Miserere – Zucchero (pop), Oh holy night – A. Adam (classica), Signore delle Cime – B. De Marzi (canto popolare), Oh happy day – E. Hawkins (gospel).

I biglietti

L’ingresso è con biglietto su donazione fino ad esaurimento posti. Biglietto intero 16 euro e ridotto 9 euro per bambini e ragazzi fino ai 14 anni.

I biglietti sono disponibili sul sito www.tcvi.it e in biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39), previo appuntamento obbligatorio online (martedì-sabato 15-18.15).

Per l’ingresso sono obbligatori il green pass rafforzato e la mascherina.

Per maggiori informazioni: 0444.32.44.42 – biglietteria@tcvi.it; 377.10.15.358 – eventi@ekuo.org. Contatti: 377.10.15.358, eventi@ekuo.org, www.murialdoworld.org.