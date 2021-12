Disabilità, Sbrollini (IV): siamo ad una svolta epocale

Disabilità, Sbrollini: siamo ad una svolta epocale

“Il progetto personalizzato diventa in qualche modo un livello essenziale. Se i decreti attuativi rispetteranno gli indirizzi politici riusciremo a cambiare la cultura nei servizi. Sarà una svolta epocale. La Commissione affari sociali della Camera ha chiuso l’esame della Delega al Governo in materia di disabilità sulla quale è stata relatrice in Commissione Lisa Noja di IV”.

Questo il commento della senatrice di IV Daniela Sbrollini sul provvedimento adottato ieri sera in commissione Affari Sociali della Camera.

“C’è stato un gran lavoro di squadra, molto trasversale. Questo fa molto ben sperare sull’iter del provvedimento. In aula della Camera si andrà il 9 dicembre e poi in approvazione al Senato attorno al 23. Un lavoro condotto in tempi record per rispettare le scadenze vincolanti del 31 dicembre. Gli step successivi del Pnrr e l’erogazione dei fondi sono strettamente collegati al rispetto di queste scadenze. Le convergenze bipartisan inducono ad un ragionevole ottimismo. Un cambio di marcia fondamentale a favore dei portatori di disabilità è a portata di mano”.