Curling, Torneo Preolimpico: l’Italia femminile supera l’Estonia ma si arrende alla Corea del Sud

Una bella vittoria e una dura sconfitta. Si archivia con sentimenti contrastanti la terza giornata di gare al femminile del Torneo Preolimpico di curling di scena a Leeuwarden, in Olanda. L’Italia di Violetta Caldart, dopo i due k.o. nella giornata inaugurale, mostra una prova d’orgoglio al mattina superando l’Estonia per 6-2 ma nulla può in serata davanti alla forza della Corea del Sud, vittoriosa per 7-1. Per il team tricolore, al settimo posto con una vittoria e tre sconfitte dopo quattro turni, il sogno di raggiungere la qualificazione per Pechino 2022 si affievolisce notevolmente.

E pensare che la mattinata aveva risollevato le speranze della nostra Nazionale. Stefania Constantini (skip, Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Oro) e Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) hanno infatti dato prova di grande compattezza contro l’Estonia, sconfitta piuttosto agevolmente grazie ad una prima parte di gara attenta e ai tre ottimi end in mezzo all’incontro che hanno permesso alle nostre di scappare sul 6-1 con le avversarie costrette ad arrendersi dopo 8 end complessivi.

Ben diverso l’andamento della gara di questa sera contro la Corea del Sud al momento prima in classifica. Le asiatiche, avanti 2-0 al primo end, hanno risposto alla marcatura azzurra del secondo con altri due punti nella terza ripresa per poi lasciare l’Italia a secco e, anzi, segnando un punto per end fino al termine della settima mano, quando Constantini e compagne hanno alzato bandiera bianca.

Azzurre che torneranno sul ghiaccio oggi alle 14 contro la Repubblica Ceca in una giornata che vedrà sul ghiaccio anche la Nazionale maschile, impegnata alle 9 contro l’Olanda e alle 19 contro la Norvegia.

Sarà che richiama la tradizione e quei pomeriggi d’estate trascorsi da nonni e papà giocando a bocce sulla spiaggia. O sarà che dalle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 nulla è stato più come prima. C’è che in Italia, oggi, il curling lo conoscono davvero tutti. Quattro contro quattro, con le squadre che si sfidano facendo scivolare sul ghiaccio pesanti pietre di granito levigate, dette “stone”, verso un’area di destinazione, la “casa”, contrassegnata da tre anelli concentrici. Un gioco di tattica e strategia a cui aggiungere precisione chirurgica ed altissima sensibilità: non bastano infatti le capacità del singolo, ma serve una perfetta intesa di squadra per riuscire a coniugare al meglio, con una comunicazione efficace, mente fredda e braccia caldissime. I nervi saldi e il polso fermo, prima e durante il lancio; l’occhio attento e i movimenti rapidi, quando c’è da menare la scopa. Sport completo: per tutti, ma non da tutti.