CUOA Business School: Elena Zambon, Master Honoris Causa in Business Administration

Elena Zambon come esempio per le Imprese del nostro Paese

Martedì 14 dicembre 2021, Federico Visentin, Presidente di CUOA Business School, ha conferito ad Elena Zambon, presidente della Zambon SpA, il Master Honoris Causa in Business Administration.

Federico Visentin, Presidente di CUOA Business School, ha conferito ieri il Master Honoris Causa in Business Admnistration ad Elena Zambon, presidente della Zambon SpA, impresa italiana che opera nell’industria farmaceutica e della chimica fine, dal 1906.

La cerimonia è stata di grande importanza, non solo perché l’evento si è potuto svolgere in presenza, rispetto agli anni passati in cui il premio non è stato consegnato per via della pandemia, ma anche perché sul palco sono stati portati valori essenziali per il futuro delle imprese e del nostro Paese. È emerso quanto sia fondamentale una buona formazione per l’evoluzione delle aziende italiane e quanto CUOA, grazie anche al forte network con le università italiane, svolga un ruolo essenziale per i giovani imprenditori.

“Con il Master Honoris Causa in Business Administration, CUOA Business School desidera riconoscere i successi, la qualità e le competenze manageriali e imprenditoriali di Elena Zambon e i valori umani che l’hanno guidata nella sua carriera. Abbiamo il piacere di proporla in particolare ai giovani come esempio e modello a cui ispirarsi per il loro sviluppo di carriera, perché diventino manager e imprenditori di successo, competenti, preparati e attenti alla dimensione etica e sociale delle loro attività. A Elena Zambon va il ringraziamento di tutti noi per il suo credere nella cultura d’impresa come chiave del successo di ogni business e per l’affermazione di un modello di management etico ed efficiente, che rappresenta appieno la cultura, l’eredità e l’imprenditorialità italiana proiettata al futuro e aperta al mondo.” Queste le parole del Presidente di CUOA Business School, Federico Visentin, nella motivazione di conferimento.

In particolare, in un periodo storico come quello che stiamo attualmente attraversando, dove innovazione e multidisciplinarietà vengono messe costantemente al centro dello sviluppo aziendale, Elena Zambon ha saputo guidare la sua impresa verso frontiere culturali innovative. Non è certo un caso il perseguimento dei propri obiettivi sostenendo l’affermazione di numerose startup all’avanguardia operanti in diverse aree terapeutiche, tutte attività in grado di contribuire alla diffusione di una corretta informazione nel mondo della salute. Lungimiranza, tenacia e volontà sono state le basi con cui Elena Zambon ha interpretato il suo ruolo di guida della solida realtà aziendale di famiglia, con particolare attenzione per il capitale umano, per la dimensione etica e sociale del business e per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con uno slancio verso il futuro e senza abbandonare i valori ereditati dal passato.

Elena Zambon è stata proposta come modello di riferimento ai 69 giovani allievi CUOA che nella giornata di ieri hanno ricevuto l’ambito diploma, loro consegnato proprio da Elena Zambon, con il Presidente CUOA Visentin, il Direttore scientifico di CUOA Business School Alberto Felice De Toni, il Direttore scientifico dei Master in Marketing, Romano Cappellari, il Direttore scientifico del Master in Business Innovation Roberto Filippini e il coordinatore didattico del Master in Gestione d’Impresa Ivana Simeone.

A margine della consegna del MHC, Alberto Felice De Toni, Direttore scientifico della Business School, ha sottolineato l’importanza della formazione per il tessuto impresa del nostro Paese: “CUOA Business School da più di 60 anni lavora al fianco di imprese e imprenditori, manager e professionisti, che hanno potuto trovare un punto di riferimento solido per lo sviluppo, l’aggiornamento e la diversificazione delle proprie competenze. L’Università deve essere un interlocutore in grado di supportare il sistema impresa nello sviluppo di competenze adeguate e robuste. La potenzialità della formazione manageriale nei processi di sviluppo dell’impresa è decisiva soprattutto per quel tessuto di media impresa che sarà protagonista della tenuta e dell’auspicato rilancio del Paese. La formazione in azienda è il motore dello sviluppo delle competenze: per i futuri imprenditori rappresenta la base per la generazione di un’adeguata mentalità imprenditoriale, mentre per coloro che sono alla guida di aziende già avviate è fonte di sistematizzazione dell’esperienza sul campo e di consolidamento della capacità di problem solving. Infine, non deve più essere considerata come un costo a basso valore aggiunto, bensì come un investimento in grado di favorire tutti coloro che vi partecipano, attraverso l’acquisizione delle cosiddette soft skill. Oggi la formazione all’interno di un’impresa è decisiva per lo sviluppo delle tematiche di stretta attualità e su cui punta anche il Pnrr: sostenibilità e digitalizzazione in primis”.

Elena Zambon – Profilo

Laureata in Economia Aziendale all’Università Bocconi, entra in Citibank dove segue gli investitori sul mercato italiano e, successivamente, i World Cooperation Group (WCG), team di investimento globale. Nel 1994 ha fondato il Family Office della famiglia Zambon, nel 2000 si è poi trasformato in Multi Family Office, dando vita a Secofind, di cui è tuttora Presidente Onorario. Nel giugno 2017 Elena Zambon è stata nominata Vice Presidente di Assolombarda con delega alla Ricerca e Open Innovation, Scienze della vita, EMA e Technopole. Nel 2018 diventa Cavaliere del Lavoro, e successivamente riceve i premi “Imprenditore Olivettiano”, “Marisa Belisario” e il “Premio Masi”. Dal 2016 è presidente di Zambon SpA – multinazionale farmaceutica fondata a Vicenza nel 1906 e presente in 20 Paesi con filiali in Europa, America e Asia. È nel consiglio di Amministrazione Unicredit, di Ferrari SpA e di IIT – Istituto Italiano di Tecnologia. La Zambon è inoltre componente del CdA di Italcementi SpA di Fondo Strategico Italiano, Akros Finanziaria S.p.A. e Salvagnini SpA. È anche presidente di AIdAF, Associazione Italiana delle Aziende Familiari, e Board Member di FBN, il network internazionale del Family Business. È inoltre Vicepresidente di Aspen Institute Italia, fa parte dell’Advisory Board della School of Management del Politecnico di Milano e del Campaign Board dell’Università Bocconi.

MASTER IN MARKETING BRAND AMBASSADOR

È un master specialistico in marketing che fornisce agli allievi le competenze necessarie per comprendere le dinamiche competitive in atto nei settori lifestyle nell’era della digitalizzazione, in aziende vocate all’internazionalizzazione. Il master offre ai giovani allievi la possibilità di crescere professionalmente nei settori design oriented che rappresentano l’ossatura del Made in Italy: arredamento e design, moda, gioielli, beauty e cosmetica, occhiali e accessori, food & beverage, nautica, bicicletta e più in generale tutti i settori nei quali le aziende competono con brand lifestyle.

MASTER IN GESTIONE D’IMPRESA

È un percorso di general management volto alla comprensione profonda del funzionamento delle imprese e all’apprendimento della professione manageriale. È un percorso per sua natura trasversale che permette di imparare ad analizzare, a decidere su problemi complessi, a muoversi con disinvoltura in un contesto globale, con un solido ed aggiornato patrimonio di conoscenze. Il Master sviluppa competenze a 360° sulla gestione dell’impresa sviluppando una visione organica e trasversale del sistema impresa. Per gli allievi che lo frequentano rappresenta anche un’opportunità di arricchimento personale per lo sviluppo di caratteristiche individuali (soft skills) che si traducono in comportamenti lavorativi di successo.

MASTER IN RETAIL MANAGEMENT & MARKETING

Il Master in Retail Management & Marketing ha l’obiettivo di fornire agli allievi la cultura e gli strumenti necessari per poter lavorare con efficacia nel marketing di aziende della distribuzione, del largo consumo e dei prodotti fashion e lifestyle. Forma giovani capaci di gestire i processi distributivi, l’area più critica nella strategia delle aziende, in un mercato nel quale il consumatore è sempre più difficile da conquistare. Temi chiave del percorso sono: la digitalizzazione, le esperienze in punto vendita, l’etica, valori e sostenibilità

MASTER IN BUSINESS INNOVATION

Il Master in Business Innovation forma figure professionali capaci di avviare e supportare l’innovazione utilizzando anche le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali. Sviluppa competenze approfondite nell’ambito dell’innovation management, come risposta alla necessità delle imprese di creare e gestire progetti di innovazione in tutti i settori (comunicazione, social, creatività, marketing, produzione, nuovi prodotti e servizi). L’area dell’innovazione è strategica all’interno delle imprese e in essa lavorano professionalità molto differenti. È un lavoro tipicamente interdisciplinare dove le persone possono sperimentare tecniche e approcci differenti.

CUOA Business School

CUOA Business School è la scuola di management di più antica tradizione in Italia, nata a Nordest, e oggi proiettata a livello nazionale.

Si propone nel mercato nazionale e internazionale con attività e percorsi di formazione che rispondono alle nuove sfide professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business. La sua offerta include: MBA e master,

corsi executive e progetti su misura per le imprese, i professionisti e i manager; formazione e consulenza per l’area banking e finanza; progetti in

collaborazione con Istituzioni estere per l’internazionalizzazione delle imprese; attività per lo sviluppo manageriale delle Pubbliche Amministrazioni; diffusione della cultura del Lean Management in Italia; è centro formazione, affiancamento e ricerca sui temi dell’imprenditorialità, con un particolare focus sulle imprese familiari e sulle famiglie imprenditoriali.

Con oltre 60 anni di esperienza nell’alta formazione per lo sviluppo delle competenze manageriali e imprenditoriali, è oggi aggregatore delle eccellenze formative nazionali, con il progetto CUOA University Network Business School. Sono 17 le Università che hanno aderito come sostenitrici della scuola: tutte e nove le Università del Nordest Italia, a testimonianza del forte legame con il territorio (Libera Università di Bolzano, SISSA di Trieste, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università di Padova, Università di Trento, Università di Trieste, Università di Udine, Università di Verona, Università IUAV di Venezia); nel Centro Italia l’Università di Siena e La Sapienza di Roma; nel Nord Ovest del Paese il Politecnico di Torino, l’Università di Milano Statale e l’Università di Genova e nel Sud Italia le Università di Foggia, Bari e di Palermo.

Si tratta di un modello di grande originalità e unico nel panorama italiano.