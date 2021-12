Croce Rossa Italiana Vicenza: avviso

NESSUNA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI PORTA ATTRAVERSO LA DISTRIBUZIONE DI KIT DI PRIMO SOCCORSO PRESSO I CENTRI VACCINALI DELL’ULSS 8 BERICA DA PARTE DELLA CROCE ROSSA A VICENZA

A seguito di continue segnalazioni pervenute da alcuni cittadini, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza informa la cittadinanza che non è in corso, da parte di personale CRI, alcuna attività di raccolta fondi per il tramite di distribuzione di Kit di Primo Soccorso che verrebbe svolta all’esterno dei centri vaccinali dell’Ulss 8 Berica.

Tali attività non hanno perciò nulla a che vedere con Croce Rossa e gli individui che le realizzano non appartengono alla nostra Organizzazione e non stanno raccogliendo fondi da devolvere alla nostra organizzazione.

Si raccomanda dunque, nel caso si dovesse avere contatto con questi soggetto, di non devolvere loro alcuna somma e di contattare immediatamente le Forze dell’Ordine e di notificare al contempo la cosa all’indirizzo mail co@crivicenza.org oppure al numero di telefono 0444.1270113. Per info ufficiostampa@crivicenza.org – tel. 0444.514222

Vicenza, 15 dicembre 2021

www.cri.it