Cinema Teatro Comunale Busnelli di Dueville (VI)

www.comune.dueville.vi.it

Per accedere al Busnelli è necessario il Green Pass. Pre-registrazione consigliata, da effettuare online tramite link presente sul sito del Comune di Dueville (www.comune.dueville.vi.it ) e in corrispondenza dell’evento facebook dalla pagina “Busnelli Cinema Teatro”

Venerdì 3 dicembre ore 15.30 e 21 | Cineforum (ingresso anche con biglietto) | Biglietti: intero 5€ | ridotto 4€ | pomeriggio 3€ MARILYN HA GLI OCCHI NERI Regia di Simone Godano, con Stefano Accorsi, commedia, Italia, 2021, 110 minuti

Sabato 4 dicembre ore 21 | Teatro | Biglietto unico 5€ “Dalle stalle alle stelle” di e con Stefania Carlesso e con Igi Meggiorin

Lo spettacolo racconta, con parole e musica, la fatica e l’incanto del mondo contadino, al tempo in cui era l’apparizione di Venere, la Stella Boara, a dare inizio al lavoro nei campi. È un piccolo omaggio, affettuoso e partecipe, ai borghi rurali veneti di un tempo, reso attraverso le pagine di alcuni tra i suoi più amati scrittori, da Luigi Meneghello a Virgilio Scapin, da Silvio Negro a Pino Sbalchiero. In quel mondo lo sguardo degli uomini, così legati alla terra, si alzava spesso in direzione del cielo. La luna, il sole, le stelle erano il quadrante e le lancette di un orologio che scandiva le ore liete e quelle impervie del lavoro. Ma il cielo era anche una mappa che dettava le accelerazioni e le pause di un’esistenza racchiusa tra la superficie accidentata della terra e l’oceano della volta celeste, con i suoi fari che indicano la via, il più luminoso dei quali era quello della stella del mattino.

Domenica 5 dicembre ore 15 e 17.30 | Cinema per le famiglie | Biglietti: intero 5€ | ridotto 4€ | Gratis sotto i 5 anni LA FAMIGLIA ADDAMS 2 Film di animazione USA 2021

Programma sintetico eventi dal 6 al 12 dicembre 2021

Martedì 7 dicembre ore 21 | Ingresso libero | Letteratura e danza Omaggio a Dante Serata dedicata a Dante in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.

Guida la serata Luciano Ventagli, ex direttore della Biblioteca Comunale e attuale Responsabile dell’Università Adulti di Dueville. Coreografie a cura del Centro Studio Danza diretto da Alessandra Celadon. E con la partecipazione di Erwin Fusato che declamerà alcuni estratti dalle cantiche più celebri.

Mercoledì 8 dicembre ore 20.30 e venerdì 10 dicembre ore 15.30 e 21 | Cineforum (ingresso anche con biglietto) | Biglietti: intero 5€ | ridotto 4€ | pomeriggio 3€ THE LAST DUEL Regia di Ridley Scott, storico, USA, 2021

Giovedì 9 dicembre ore 21 | Ingresso libero | Cinema e storia Un viaggio nella storia d’Italia con la maschera di Totò. A cura di Elvio Bissoli. Ricerche iconografiche: Marco Marcante. Montaggio: Gianni Marcante.

Evento organizzato in collaborazione con Cgil Spi Sindacato Pensionati Veneto – Vicenza.

Tra farsa e tragedia, il racconto tragicomico della Storia d’Italia attraverso i film del principe Antonio de Curtis. Una carrellata dalla Grande Guerra al fascismo, dalla nascita della Repubblica agli anni del miracolo economico.

https://forms.gle/ewTafRQAtvpc9YFWA

Sabato 11 dicembre ore 21 | Teatro | Anteprima della Rassegna Radici

21-22| Biglietto unico 5€

Compagnia Teatrale La Ringhiera di Vicenza in:

2 Unici!!!

Regia di Riccardo Perraro

da “Il casino di campagna” di A. Kotzebue e “Domanda di matrimonio” di A. Čechov.

Ispirati da Von Kotzebue (nato nel 1761, fecondo autore tedesco di drammi lacrimosi, commedie satiriche e farse) e da Anton Čechov (nato nel 1860, scrittore e drammaturgo russo nei cui racconti e opere teatrali i personaggi apparentemente quotidiani rivelano stati d’animo complessi e universali).

Ecco in sintesi le trame: Balden e Annetta, per potersi sposare, devono convincere il nuovo proprietario di una graziosa casa di campagna a cedergliela. I due giovani escogiteranno i più ingegnosi e comici mezzi, pur di riuscirci… Lomov si presenta in casa del possidente Čubukov per chiedere in moglie la figlia Natal’ja. Partendo da una piccola disputa, gli equivoci creeranno un crescendo di divertenti battibecchi dallo scoppiettante finale

Domenica 12 dicembre ore 15 e 17.30 | Cinema per le famiglie |

Biglietti: intero 5€ | ridotto 4€ | Gratis sotto i 5 anni

GHOSTBUSTERS: LEGACY

Regia di Jason Reitman, commedia/fantasy, USA, 2021