Cine-Vigilia al Cinema Teatro Comunale Busnelli di Dueville

Programmazione cinematografica periodo natalizio 2021-22 e Cineforum Dueville 2022

Organizzatore: Circolo Cineforum di Dueville e Dedalofurioso soc.coop.

Quando: periodo natalizio 2021-22 e altre date

Dove: Cinema Teatro Comunale Busnelli | via Dante, 30 – Dueville (VI)

Contatti: 345 7079 215 | 0444 040716 | pagina facebook “Busnelli Cinema Teatro”

Cine-Vigilia al Busnelli e una ricca programmazione di film per tutto il periodo natalizio

Questo Natale la programmazione del Busnelli sarà all’insegna della settima arte. Il cinema teatro

comunale di Dueville, restituito alla collettività appena un mese fa, dopo diversi mesi di lavori di

rinnovamento strutturale, ha riscontrato una notevole partecipazione agli eventi di festeggiamento

per la riapertura, svoltisi nel corso di novembre e dicembre. L’obiettivo dell’amministrazione

comunale e dei gestori del cine-teatro è quello di continuare a garantire completa sicurezza in

termini di misure anti-covid e di riconfermare il Busnelli come punto di riferimento culturale per il

territorio, non solo duevillese, anche in questa attuale situazione sfavorevole alla fruizione degli

eventi a causa della ripresa dei contagi.

Per il periodo natalizio la programmazione punterà in particolar modo sul cinema, con una scelta di

film di qualità, ma non elitaria, intercettando le esigenze di un pubblico il più possibile variegato.

Si inizia già venerdì 24 dicembre alle ore 21: “Cine-Vigilia al Busnelli” si intitola la serata speciale

durante la quale verrà proiettato il nuovo biopic musicale “Respect” dedicato alla regina del soul

Aretha Franklin. Con l’occasione verrà offerto al pubblico un brindisi a base di cioccolata calda e ci

sarà la possibilità di fare un regalo di Natale last-minute con l’acquisto in promozione degli

abbonamenti al Cineforum di Dueville. Il film sulla celebre cantante americana sarà proiettato

anche nel pomeriggio di venerdì alle ore 15.30, al prezzo di 3€ per tutti. Il biglietto per la proiezione

serale è come di consueto 5€ intero e 4€ ridotto.

Il cartellone dei film di Natale prenderà il via domenica 26 dicembre alle ore 15 e 17.30 con l’ultima

produzione Disney “Encanto” e prevederà anche prime visioni, alternando proposte dedicate alle

famiglie, a proiezioni rivolte sia ai cinefili che al grande pubblico. Tra i titoli selezionati si

menzionano il remake a cura di Steven Spielberg del musical cult di Broadway “West Side Story”,

“House of Gucci” e “Sing 2”. Per il programma completo con date e orari si invita alla

consultazione della pagina facebook “Busnelli Cinema Teatro” e del sito del Cineforum di Dueville.

Il costo del biglietto è 5€ (intero), 4€ (ridotto over 65 e under 12), bambini sotto i 5 anni gratuito.

Dopo le Feste riprenderà il consueto appuntamento con il Cineforum, ogni mercoledì alle ore 20.30

e il venerdì alle 15.30 e alle 21, sino a maggio 2022. A gennaio (il 12 e il 14) si riparte con “Madres

Paralelas” di Almodovar; quindi sarà la volta di “A Chiara”, film molto applaudito a Cannes e infine

il mese di gennaio si concluderà con la proiezione de “Il collezionista di carte” con Willem Dafoe.

Da oltre vent’anni i volontari del Circolo Cineforum di Dueville, – e da 15 anni in collaborazione

con la cooperativa culturale Dedalofurioso- , propongono un’offerta costituita da novità di stagione

e prime visioni, da ottobre a maggio al cinema comunale di via Dante e da giugno a settembre al

parco di via Rossi, nell’ambito della rassegna “Busnelli Giardino Magico”.

