Cassola: il Premio Sterni a Giorgio Reginato

NEL CORSO DELLA CERIMONIA E’ STATA CONFERITA UNA SPECIALE MENZIONE AL NONNO VIGILE LUCIANO BARBIRATO

Il Premio Sterni a Giorgio Reginato, sentinella dell’ambiente

Sabato sono state consegnate anche 77 borse di studio ad altrettanti studenti cassolesi

Il Premio Cassola – Beata Gaetana Sterni è andato, per l’edizione 2021, a Giorgio Reginato, 53 anni, di San Zeno, di professione operatore sociosanitario e, per passione, sentinella ambientale. Ogni settimana, infatti, l’uomo passa al setaccio le vie della frazione per raccogliere ciò che altri buttano a terra, gettano nelle rogge, abbandonano nei parchi. Una missione che lo vede ostinatamente impegnato in ogni ritaglio di tempo libero, a volte da solo e a volte assieme ad altri volenterosi, e che gli è valsa quest’anno il riconoscimento più prestigioso e importante.

La consegna della targa è avvenuta sabato scorso all’Auditorium Vivaldi, nel corso della cerimonia che annualmente l’Amministrazione dedica alle eccellenze cassolesi. Un appuntamento che, dopo essere stato trasferito lo scorso anno sulle piattaforme digitali a causa dell’epidemia, è tornato a svolgersi in presenza, almeno per i protagonisti.

IL PREMIO STERNI

«Quest’anno – ha commentato il sindaco Aldo Maroso – abbiamo pensato di dedicare il premio ai temi ambientali, con una riflessione particolare sul clima, sull’inquinamento e sulla responsabilità civica. Di qui la decisione di rendere omaggio a figure preziose, come Giorgio Reginato, che umilmente e silenziosamente fanno la loro parte per risolvere il problema. Raccogliere i rifiuti abbandonati dall’ignoranza e dalla stupidità della gente è come vuotare il mare con un secchio. Eppure c’è chi lo fa con costanza e pervicacia. Facessero tutti così!».

«Sono felice per questo riconoscimento – ha sottolineato l’interessato – e spero che possa rappresentare uno stimolo anche per altri concittadini. Ho iniziato a dedicarmi a quest’opera tra gennaio e febbraio con l’obiettivo di mantenere pulita San Zeno. Non riesco davvero a capire come ancora si possa pensare di abbandonare i rifiuti per strada…ne raccolgo due o tre sacchi alla settimana».

LA MENZIONE

Oltre a Reginato, l’Amministrazione ha premiato anche lo storico “nonno vigile” Luciano Barbirato un’altra figura molto nota e apprezzata tra San Giuseppe e San Zeno. A lui è stata riservata una speciale menzione «per il prezioso impegno profuso in prossimità delle scuole a tutela della sicurezza dei ragazzi, diventando per molti esempio di gentilezza e disponibilità».

I BRAVISSIMI

Si aggiungono poi, nell’albo d’oro delle eccellenze cassolesi, anche i 77 studenti che si sono aggiudicati le borse di studio messe a disposizione dal Comune e dall’associazione San Giuseppe – Centro diurno anziani.

«Il numero degli assegnatari supera di molto quello delle passate edizioni – ha ricordato l’assessore alla pubblica istruzione Marta Orlando Favaro -. Abbiamo infatti voluto dare il giusto riconoscimento a tutti i ragazzi meritevoli, a partire da quelli che hanno concluso la terza media sino ai neolaureati. Questi studenti sono riusciti ad emergere in un anno molto particolare e difficile: hanno dovuto adattarsi ad una scuola cambiata, in cui è venuto a mancare il supporto dei compagni e si è accentuato l’isolamento». Rispetto allo stanziamento iniziale di 9 mila euro, la cifra messa sul piatto dall’esecutivo per i premi di studio è salita a 12.500 euro, cui si sono aggiunti altri mille euro offerti dall’Aps San Giuseppe, che già aveva messo a disposizione 500 euro per la miglior tesi di laurea di argomento sociosanitario. Anche quest’anno inoltre la Fondazione Aida ha donato sette card valide per l’ingresso ad alcuni degli spettacoli inserite nel cartellone della nuova stagione teatrale dell’Auditorium Vivaldi.