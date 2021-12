Caro energia – Donazzan (FDI): “A rischio la ripartenza di moltissime imprese: il governo intervenga al più presto sui costi energetici”

“L’aumento dei costi di produzione, e soprattutto dei costi per l’energia, rischia di non far riprendere la produzione dopo la pausa natalizia di molte aziende italiane del manifatturiero, ponendole di fatto ancor più fuori mercato anche all’interno della stessa Europa. Il governo sembra ignorare le proprie colpe nascondendosi dietro all’aumento generalizzato delle materie prime: in realtà la responsabilità di una insostenibile tassazione addizionale è tutta italiana”.

Così Elena Donazzan, Assessore regionale al lavoro del Veneto e Responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi aziendali di Fratelli d’Italia, sul caro energia.

“A pesare sulle imprese italiane, a mero titolo di esempio, abbiamo le maggiori spese di distribuzione e trasporto, tasse varie come quelle sul costo del lavoro, diverse addizionali tra cui gli oneri per finanziare la ricerca sull’elettrico, per smaltire un nucleare mai usato e per finanziare gli incentivi per le rinnovabili: quest’ultima pesa per 12 miliardi di euro all’anno in termini di costi per le emissione di CO2, e per incentivare fonti che restano comunque insufficienti ed incompatibili col fabbisogno energetico nazionale” aggiunge Donazzan.

“Il governo ha responsabilità dirette su quanto sta accadendo: va ricordato, infatti, che il Ministero dello Sviluppo Economico partecipa al 100% del Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A., che controlla al 100% il Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A., che gestisce la Borsa Elettrica (o Borsa italiana dell’energia elettrica) che definisce il PUN – Prezzo Unico Nazionale dell’energia” aggiunge l’esponente del Partito di Giorgia Meloni.

“Fratelli d’Italia chiede che il Ministero dello Sviluppo Economico intervenga al più presto per abbassare tassazioni ed addizionali oggi ancora più insostenibili: chiede inoltre che il Gestore dei Mercati Energetici, che controlla le riserve nazionali di potenza, le usi adesso per far fronte a questa situazione emergenziale” aggiunge ancora Donazzan, che conclude “l’Europa, scientemente o meno, sta usando il cappio dell’abbattimento delle emissioni da CO2 per far pagare agli Stati membri e all’Italia una transizione energetica insostenibile, ancor più in questo momento storico, col resto del mondo incurante delle proprie maggiori responsabilità. A pagarne il prezzo sono già adesso le nostre imprese, ancor più quelle collegate a produzioni ‘energivore’ che stanno gridando la propria preoccupazione e che rischiano di non riaprire a gennaio”.