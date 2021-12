Caritas Diocesana Vicentina presenta Luisa Fantinel

“L’arte di morire (e di vivere)” nel libro di Luisa Fantinel.

L’autrice sostiene che esista un’arte che insegni a morire, anzi che l’arte possa offrirci suggerimenti insostituibili. La presentazione, a cura di Caritas Diocesana Vicentina, il 3 dicembre presso il Centro Diocesano “A. Onisto” di Vicenza.

Venerdì 3 dicembre alle ore 17.30, presso il Centro Diocesano “A. Onisto” a Vicenza (entrata da Viale Rodolfi 14/16, con parcheggio), verrà presentato il libro “L’arte di morire (e di vivere)” di Luisa Fantinel, storica dell’arte ed arte terapeuta che esplora, nella sua attività di ricerca, le correlazioni tra cultura e benessere individuale e sociale.

Durante l’incontro, promosso da Caritas Diocesana Vicentina, dialogherà con l’autrice Viviana Casarotto, psicologa, psicoterapeuta e coordinatrice del nostro servizio-segno “Lutto, Solitudine ed Esperienza del limite”.

Il tema del libro.

Da almeno un secolo nella società occidentale il mistero della morte è stato progressivamente trasformato in un segreto. Per migliaia di anni, invece, nella storia dell’umanità la morte è stata pensata e rappresentata con forme che predisponevano al destino mortale, preparando con maggior equilibrio e naturalezza alla finitezza umana e al senso del limite.

La società moderna è di recente entrata nuovamente in contatto, per la prima volta dopo le epidemie e le grandi guerre del passato, con sentimenti antichi: l’impotenza davanti alla morte, l’esistenza del limite, l’irrinunciabilità dei riti funebri che fino a poco fa sembravano svuotati di senso.

Nel suo libro “L’arte di morire (e di vivere)”, Luisa Fantinel muove dal presupposto che si possa imparare a morire, se non altro meglio di quanto oggi comunemente accade, e sostiene che esista un’arte che lo insegni, anzi che l’arte possa offrirci insostituibili suggerimenti, facendo riemergere dal profondo i simboli di cui abbiamo bisogno per ripensare tutto ciò.

Iscrizione obbligatoria su www.tinyurl.com/librofantinel o contattando la Segreteria Caritas – 0444 304986 segreteria@caritas.vicenza.it. Green pass obbligatorio.

Si raccomanda di presentarsi al Centro Onisto almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’incontro, per completare la registrazione senza creare assembramenti.