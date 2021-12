Ca.Form cala il poker: oggi si inaugura il quarto punto vendita a Tokyo

Obiettivo triplicare i locali nella capitale nipponica entro il 2023

Ca.Form punta sempre più in alto con il taglio del nastro, oggi 8 dicembre, del quarto punto vendita dei propri prodotti a Tokyo. L’azienda vicentina, leader nella produzione di formaggi con diverse DOP all’attivo tra le proprie linee produttive, ha deciso da alcuni anni di guardare al Paese del Sol Levante con un progetto di import-export che ha già fatto assaporare il proprio potenziale.

Nella capitale nipponica la Ca.Form ha iniziato nel 2015 investendo oltre 5,5 milioni di euro per realizzare la propria piattaforma logistica di riferimento, con la nascita della Ca.Form Japan ltd. Nel quartier generale, localizzato nella downtown di Tokyo, ogni giorno vengono gestiti prodotti caseari, salumi e altre specialità del Belpaese per i punti vendita di Shybuya (2), Azabu e Yokohama, tra le posizioni più strategiche della megalopoli e per servire negozi e ristoranti di Tokyo, con vendite totali per 18 milioni di euro.

L’alto interesse che i giapponesi stanno rivolgendo ai prodotti italiani ha convinto la proprietà a puntare una fetta considerevole del budget aziendale sugli scambi da e per il Giappone.

E siamo appena all’inizio…

“Cultura del gusto e apprezzamento per i prodotti italiani – spiega Enrico Chiomento, amministratore delegato di Ca.Form – ci hanno convinti ad aprire questo canale con il Giappone. In pochi anni, nella capitale che conta quasi 14 milioni di abitanti, abbiamo già raccolto l’interessamento per l’avvio di nuove attività e punti vendita, con l’obiettivo di triplicare l’attuale dotazione entro il biennio 2022-2024. Prima dell’esplosione della pandemia da Covid-19 abbiamo aperto anche al canale dell’import di prodotti alimentari di altissima qualità dal Giappone che, in men che non si dica, ha raccolto l’apprezzamento di molti ristoratori e chef italiani. Nel solo primo anno di attività abbiamo registrato un fatturato di 1 mln di euro, poi l’interruzione forzata dei canali commerciali ci ha costretti allo stop, ma le continue richieste che stiamo raccogliendo ci danno la speranza di poter riprendere al più presto anche in questa direzione. Nel frattempo continuiamo a curare con il massimo impegno la produzione di formaggi, rispettando l’impegno a tutelare il benessere delle persone, dei nostri animali, ma anche dell’ambiente in cui lavoriamo.”

Ca.Form Japan, nata nel 2015, conta su un polo logistico e un totale, ora, di 4 punti vendita dislocati nei principali quartieri di Tokyo. Il personale impiegato è di 30 unità, con propri mezzi che si spostano ogni giorno portando i sapori della terra veneta nel centro nevralgico dell’isola di Honshu.