Bizzotto (Lega): “L’Europa o è cristiana o non è Europa: basta con i deliri dei burocrati UE che vogliono vietare il Natale e cancellare le nostre tradizioni e radici cristiane”

“Un’Europa che vuole vietare la parola Natale e i nomi cristiani di Giuseppe e Maria, non è la nostra Europa. Perché l’Europa o è cristiana, o non è Europa: questo è il grande insegnamento di Robert Schuman e di Papa Giovanni Paolo Secondo, il Papa Santo che ha sconfitto l’Impero del Male incarnato dal comunismo sovietico. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra identità e dei nostri valori, e l’Europa deve rivendicare con orgoglio le proprie radici giudaico cristiane. Invece assistiamo esterrefatti alle continue follie di un’Europa che vuole rinnegare se stessa e cancellare la propria storia, con la scusa ridicola di non discriminare qualche immigrato islamico”.

Lo dichiara l’europarlamentare della Lega Mara Bizzotto nel suo intervento alla Plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.

“Basta con i deliri e il fanatismo ideologico dei burocrati europei: cosa sarebbe l’Europa senza i simboli della cristianità? – ha dichiarato l’eurodeputata Bizzotto – L’Europa è cristiana, non musulmana. L’Europa non è l’Eurabia. Chi entra nei nostri Paesi deve adeguarsi e deve rispettare le nostre tradizioni, la nostra storia, le nostre regole. Sono gli immigrati che devono integrarsi, non il contrario. Gli italiani sono il popolo più solidale del mondo, ma niente e nessuno potrà mai cancellare la nostra identità e le nostre radici cristiane”.