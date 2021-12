Bassano del Grappa entra a far parte della Rete per le Pari opportunità

Bassano del Grappa entra a far parte della Rete per le Pari opportunità della Provincia di Vicenza

Anche Bassano del Grappa entra a far parte della Rete per le Pari opportunità della Provincia di Vicenza. Un protocollo, firmato ieri dal Sindaco Elena Pavan, che unisce più di cinquanta Comuni del vicentino, dando vita al primo ente provinciale di questo tipo in Italia.

“Si tratta di uno strumento prezioso”, ha dichiarato il Sindaco di Bassano. “Un luogo d’incontro che ci permetterà di unire le forze, per potenziare e condividere un percorso comune contro le discriminazioni di ogni tipo”.

Nelle foto allegate, la firma di adesione al protocollo. Alla destra di Elena Pavan, Francesca Lazzari, Consigliere di Parità della Provincia di Vicenza, alla sua sinistra Francesco Enrico Gonzo, Consigliere Provinciale delegato, e Mirta Corrà, Vicepresidente della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità.