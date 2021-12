Atto vandalico alla sede ARPAV di Vicenza. Fuori uso 5 automezzi dei controlli ambientali

Hanno agito una prima volta nel weekend, danneggiando un furgone attrezzato per i controlli ambientali in emergenza e di nuovo la notte scorsa mettendo fuori uso quattro mezzi sempre destinati ai controlli.

E’ successo nel parcheggio interno della sede ARPAV in via Zamenhof a Vicenza dove ci sono tutte le auto aziendali eppure i vandali hanno preso di mira solo gli automezzi che servono per fare i controlli che non erano nemmeno vicini fra loro ma parcheggiati in mezzo ad altre auto che non sono state toccate.

Non è stato commesso alcun furto nonostante l’attrezzatura specialistica contenuta all’interno degli abitacoli ma il danno ammonta a qualche migliaio di euro oltre a compromettere l’attività dell’agenzia che sporgerà denuncia anche per interruzione di pubblico servizio.

Per evitare che possano ripetersi altri episodi l’agenzia ha aumentato il controllo della vigilanza.