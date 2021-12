Asiago verso un turismo ambientale attivo e sostenibile

IL PRIMO WEBINAR DIGITALE DEDICATO AL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA CITTA’ DI ASIAGO

Mercoledì 22 dicembre ore 15.00 on line sulle pagine Facebook di Asiago Magazine, Visitasiago e Vivaasiago

Come sta cambiando lo scenario del turismo nelle località montane, quali le caratteristiche, le iniziative e i progetti per essere considerati come destinazione turistica sostenibile.

L’appuntamento per gli operatori è in calendario domani 22 dicembre on line alle ore 15 con il webinar dal titolo “Asiago: verso un turismo ambientale, attivo e sostenibile”, il primo webinar di un calendario di incontri dedicati ai temi della sostenibilità, dell’ambiente, del turismo ideati per valorizzare le azioni e i progetti sostenibili di Asiago e dei suoi protagonisti.

L’introduzione sarà a cura di Paolo Paci (Direttore “Meridiani Montagne”) con gli interventi di Roberto Rigoni Stern (Sindaco della Città di Asiago), Josep Ejarque (Destination Manager), Nicola Lobbia (Assessore al Turismo della Città di Asiago), Walter De Cassan (Vice Presidente Federalberghi Veneto) e Andrea Rigoni (socio Hotel Paradiso).

Per seguire l’evento collegarsi sulle pagine Facebook di ASIAGO MAGAZINE – VISITASIAGO – VIVAASIAGO